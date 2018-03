"Wieża. Jasny dzień" - sceny, które niepokoją i zachwycają

Kolejny intrygujšcy debiut w polskim kinie: oryginalna „Wieża. Jasny dzień" Jagody Szelc już na ekranach.

– Jak wieje wiatr, to duchy wyłażš – mówi ktoœ w „Wieży. Jasnym dniu". Szum wiatru w filmie Jagody Szelc słychać często. Ale najpierw kamera obserwuje samochód, który sunie drogš wijšcš się wœród lasów. Potem wysiada z niego mężczyzna z żonš i dwójkš dzieci. I druga kobieta, jego siostra, jakby onieœmielona, wyciszona. Kaja wraca do rodzinnego domu po latach nieobecnoœci. Na komunię siostrzenicy. Na widok dziewczynki przez jej twarz przebiega ledwo zauważalny skurcz. I już wiadomo, że rodzina skrywa tajemnicę.

Prawo do kina artystycznego

Widz pozna jš zresztš od razu, gdy w pierwszej rozmowie gospodyni, Mula, postawi Kai warunki: „Po pierwsze nikomu we wsi nie powiesz, że jesteœ jej matkš. Jej nie będziesz nawet sugerować tego w rozmowie. Po drugie nie zostaniesz z niš sama. Po trzecie zachowuj się normalnie. Nie będziesz opowiadać o tym, co robiłaœ przez szeœć lat".

Opiekunem filmu Jagody Szelc był rektor łódzkiej Filmówki Mariusz Grzegorzek, artysta osobny, o olbrzymiej wyobraŸni. Szelc w wywiadach mówi, że to on stale jej przypominał, iż robi kino artystyczne, może nawet „dla 65 osób" i ma do tego prawo. Powstał obraz oryginalny i bezkompromisowy.

Kondycja współczesnej rodziny była tematem kilku œwietnych debiutów ostatnich lat, m.in. „Ostatniej rodziny" Jana Matuszyńskiego, który w historii rodu Beksińskich dostrzegł dramatycznš opowieœć o życiu, sztuce, cierpieniu i œmierci, czy „Cichej nocy" Piotra Domalewskiego. Stworzył on mocny, a jednoczeœnie czuły portret ludzi mierzšcych się na polskiej prowincji z trudnš codziennoœciš, emigracjš, własnymi niemożnoœciami. Szelc też przyglšda się rodzinie. I robi to we własnym, intrygujšcym stylu. „Wieżę. Jasny dzień" trudno zaszufladkować. Ktoœ nazwie ten film horrorem, ktoœ dramatem obyczajowym, ktoœ psychodramš. Ktoœ dostrzeże w nim refleksję nad kondycjš społeczeństwa.

Zaczyna się niemal jak paradokument. Realistyczne zdjęcia chwilami sprawiajš wrażenie obrazów rejestrowanych komórkš. Ale w tej zwyczajnoœci, wœród przygotowań do komunii i przypadkowych rozmów toczy się wielki dramat. Na ekranie pojawiajš się sygnały, że to nie będzie prosta opowieœć, że życia nie da się zaprogramować, bo jest w nim metafizyka, coœ, czego nie sposób ogarnšć umysłem i podporzšdkować trzeŸwemu rozumowaniu. Z pozoru ułożony œwiat „Wieży..." wymyka się spod kontroli. Wiatr wieje. Niesie niepokój. Jakaœ scena nagle się cofa. Widzimy jš po raz drugi, z innej perspektywy, jak znak, że Kaja ma swój własny œwiat.

Z letargu budzi się stara matka. Wieczorem w ogrodzie, wspominajšc przyjœcie na œwiat Kai, powie: „To był najpiękniejszy dzień mojego życia". To jeden z kluczy do relacji sióstr? Policja kogoœ szuka. Kaja zobaczy w lesie uchodŸcę – w jego oczach jest ból i strach. Kobieta pójdzie w drugš stronę. Nie wyda go, ale też mu nie pomoże. A oœmioletnia Nina, która od pół roku żyła swoim majowym œwiętem, spyta nagle: „Po co komu komunia?". Religia okazuje się bezużyteczna dla rozumienia œwiata, w odpowiedzi Mula zaserwuje jej tylko garœć frazesów. Ona sama zresztš jest już kimœ innym niż przed przyjazdem Kai. Dotšd pewna siebie i zorganizowana zaczyna tracić kontrolę nad życiem swoim i najbliższych.

Nie możemy być właœcicielami œwiata

– Te dwie siostry sš częœciš mnie. Mula uważa, że ma na własnoœć dom, rodzinę, miłoœć, pozycję społecznš. Ale nie możemy być właœcicielami œwiata. Chciałam zrozumieć, co by się stało, gdybyœmy się wszyscy obudzili pewnego dnia z tym przeœwiadczeniem – mówiła po premierze filmu w Gdyni Szelc.

To tylko jedna z możliwych interpretacji filmu. Bo w „Wieży..." jest całe bogactwo odcieni. Na każdym poziomie. Opowieœć o rodzinnym dramacie, depresji, macierzyństwie, ranach nie do zabliŸnienia. O wierze, dewaluujšcej się sile religii, przeznaczeniu. O mroku w człowieku. O kondycji społeczeństwa. A wreszcie o oczyszczeniu. To jest film pełen uważnych obserwacji ludzkich ambicji, tęsknot i pragnień, a przecież jednoczeœnie odrywajšcy się od rzeczywistoœci ku metaforze, poezji. Ku czemuœ, co trudno zrozumieć i wytłumaczyć racjonalnie.

Jagoda Szelc podpatrujšc zwyczajne sytuacje, nie podsłuchuje tylko jednej rozmowy. Mula stoi na skarpie i z niepokojem, z daleka, obserwuje rozmowę Niny, Kai i matki. O czym mówiš? O pogodzie, budowaniu zamków z piasku? A może o czymœ ważnym, co zmienia życie? Ta odpowiedŸ, jak wiele innych, należy do widza. Podobnie jak interpretacja ostatniej sceny filmu.

Siła osobowoœci

W „Wieży. Jasnym dniu" czuje się silnš osobowoœć i wyobraŸnię plastycznš reżyserki, absolwentki łódzkiej Filmówki, która ma też za sobš studia we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ale też widać jej umiejętnoœć współpracy z aktorami. Anna Krotowska i Małgorzata Szczerbowska sš filmowymi debiutantkami jak Szelc, a w ich kreacjach nie ma nawet jednej fałszywej nuty. Œwietne zdjęcia zrobił Przemysław Brynkiewicz: Kotlina Kłodzka widziana przez obiektyw jego kamery ma w sobie piękno, ale też coœ nieodgadnionego – zagadkę natury, magię, która współgra z podniesionymi do potęgi uczuciami ludzi. Czasem niesie ukojenie i spokój, a czasem wzbudza strach.

„Wieża. Jasny dzień" wymyka się łatwym ocenom i może w tym właœnie tkwi jej fenomen. Ten obraz intryguje, niepokoi, działa na zmysły i wyobraŸnię. I z pewnoœciš głęboko dotknie więcej niż 65 osób, o których mówił Mariusz Grzegorzek. W końcu w życiu niejednego człowieka czasem wieje wiatr. I sprawia, że wyłażš duchy.