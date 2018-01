Kazimierz Junosza-Stępowski: Przedwojenny mistrz sceny

Kazimierz Junosza-Stępowski przed wojnš otrzymywał najwyższe gaże, a zarówno kinowa, jak i teatralna publicznoœć po prostu go uwielbiała. Zginšł 5 lipca 1943 r. z ršk akowskiego oddziału likwidacyjnego, choć to nie na niego Polskie Państwo Podziemne wydało wyrok.

Junosza to był jego rodowy herb, ale też pod takim pseudonimem rozpoczšł swojš artystycznš drogę. Przed II wojnš œwiatowš do Teatru Polskiego czy do kin warszawiacy chodzili „na Junoszę", wiadome bowiem było, że aktor znowu zachwyci swš kreacjš. Nie dziwi więc, że był najlepiej opłacanš gwiazdš. Wysoko się cenił, ale też na scenie czy przed kamerš dawał z siebie wszystko. Używał mocnych œrodków wyrazu: uchodził za mistrza charakteryzacji, co pomagało mu dokonywać niebywałych transformacji – stawał się odgrywanš przez siebie postaciš. A przy tym obce mu było tanie gwiazdorstwo i efekciarstwo sceniczne. Elektryzował publicznoœć piorunujšcym spojrzeniem spod krzaczastych brwi i niepokojšcym tembrem głosu. Ten arystokratyczny z wyglšdu i sposobu bycia mężczyzna miał jednak dwie słaboœci, obie bardzo kosztowne: hazard i kobiety. W efekcie nawet niebotyczne gaże Junoszy na niewiele się zdawały i niejednokrotnie do drzwi jego mieszkania pukali wierzyciele. Kiedy więc 5 lipca 1943 r. na pištym piętrze nowoczesnej kamienicy przy ul. Poznańskiej 38 pojawiło się dwóch mężczyzn, nikt z domowników nie spodziewał się tak tragicznego finału.

Ostatni akt

Niewielu wiedziało, jak kosztownym ciężarem dla Junoszy była jego druga żona. Gdy jš poznał w 1922 r., miał już ponad 40 lat i za sobš jedno krótko trwajšce małżeństwo (w 1915 r. jego 25-letnia żona, aktorka Helena Jankowska, zmarła nagle na zawał serca). Tym razem Junosza zakochał się w Jadwidze Galewskiej, młodszej od siebie o dwie dekady mężatce, pięknej niebieskookiej brunetce, której mšż – nie mogšc znieœć zhańbienia – w trakcie rozprawy rozwodowej popełnił samobójstwo. Aktor poœlubił więc owdowiałš pięknoœć i adoptował jej kilkumiesięczne dziecko. Dosłownie oszalał na jej punkcie, uznał też, że z takš urodš powinna zostać gwiazdš. Jadwiga przyjęła pseudonim Jaga Juno i próbowała zrobić aktorskš karierę. Niestety, okazała się kompletnym beztalenciem, nie pomogły ani epizody filmowe u boku męża, ani występy w teatrach objazdowych. Zdarzało się nawet, że była wygwizdywana przez publicznoœć, która po spektaklu domagała się zwrotu pieniędzy za bilety. Junosza jednak tak bardzo pragnšł dla swej żony kariery, że postanowił uczynić z niej diwę operowš. Wysłał jš więc do Włoch na studia. Niestety, Jadwiga wróciła z Włoch nie jako wykształcona œpiewaczka, ale... morfinistka. Nałóg żony kładł się cieniem na stosunkach między małżonkami (przez pewien czas żyli w separacji), pochłaniał też większoœć domowego budżetu. Kiedy zaœ Jadwiga oprócz morfiny zaczęła zażywać także kokainę, wysokie zarobki męża już nie wystarczały. Z domu znikały więc kosztownoœci, biżuteria i obrazy.

Prawdziwy dramat rozpoczšł się wraz z wybuchem wojny. W poczštkowej fazie okupacji Junosza przy ul. Boduena 4 otworzył kawiarenkę, którš nazwał „Znachor" i gdzie dawał schronienie i zatrudnienie warszawskim aktorom. Szybko jednak porzucił to zajęcie i powrócił do grania. Niestety, pomimo zakazu konspiracyjnego ZASP występował w tzw. jawnych teatrach, w Komedii i Złotym Ulu. I choć odmówił zagrania w antypolskiej propagandówce niemieckiej „Powrót", to wielu warszawiaków miało mu za złe „bratanie się" z okupantem. Co jednak ważne, ponoć nic nie wiedział ani o oszustwach żony, ani o jej współpracy z Niemcami. A powodowana nałogiem Jadwiga nie cofała się przed niczym: zrozpaczonym matkom i żonom więŸniów z Pawiaka oferowała pomoc w dostarczaniu paczek. Te jednak nigdy nie docierały za mury więzienia, bo Jadwiga sprzedawała je na mieœcie. Brała też łapówki, obiecujšc pomoc w wykupieniu więzionych na Pawiaku bliskich. Nikomu jednak nie pomagała, wszystkie pienišdze przeznaczała na kokainę. Gestapo szybko namierzyło zdesperowanš Jadwigę i zaoferowało jej pomoc w zdobywaniu narkotyków – w zamian za współpracę. I to na tę konfidentkę, żonę wybitnego aktora, Polskie Państwo Podziemne wydało wyrok œmierci.

Istnieje kilka sprzecznych relacji zdarzeń z 5 lipca 1943 r. Według jednej z nich dwóch likwidatorów ze specjalnej grupy AK wtargnęło do mieszkania przy Poznańskiej 38 i zaczęło nawet odczytywać wyrok struchlałej i stojšcej w holu mieszkania Jadwidze. Wtedy jednak ze swego gabinetu wyszedł 63-letni Junosza, który miał jeszcze krzyknšć: „Na miłoœć boskš, nie strzelać!". Własnym ciałem zasłonił żonę – w tej samej chwili padły dwa strzały. Likwidatorzy, widzšc swš tragicznš pomyłkę, szybko się ulotnili. Ciężko rannego aktora przewieziono do pobliskiej lecznicy „Omega", niestety, pomimo natychmiastowej pomocy udzielonej przez lekarzy Kazimierz Junosza-Stępowski zmarł jeszcze tego samego dnia. Niczym jeden z granych przez niego tragicznych bohaterów poœwięcił własne życie, a także honor, w imię miłoœci. Miasto zaczęło plotkować. Z ršk likwidatorów AK zginšł przedwojenny gwiazdor, który jednak w czasie okupacji występował w jawnych teatrach, długo więc sšdzono, że to on był celem. Zwłaszcza że w prasie podziemnej nie przyznano się do błędu.

Na Jadwidze cišgle jednak cišżył wyrok œmierci. Po stracie męża leczyła się w szpitalu psychiatrycznym w pruszkowskich Tworkach. Nie uniknęła kary – gdy tylko powróciła na Poznańskš, podziemie zapukało do jej drzwi. 20 marca 1944 r. wyrok został wykonany. Jadwiga Stępowska zginęła od strzałów na miejscu. Po œmierci pochowano jš na Cmentarzu Powšzkowskim obok męża, jednego z najlepszych przedwojennych aktorów.

Na deskach teatrów i przed kamerš

Kazimierz Junosza-Stępowski, ten urodzony w Wenecji 26 (lub 28) listopada 1880 r. dziedzic doliniańskich dóbr w powiecie lipowieckim na Kresach, pomimo nauki w klasie dykcji i deklamacji Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, był de facto genialnym samoukiem. Nie otrzymał bowiem dyplomu powyższej szkoły: jej ówczeœni profesorowie uznali, że... nie ma predyspozycji aktorskich. Nie zraził się jednak. Na aktorski debiut pod pseudonimem Junosza zdecydował się w 1898 r. w poznańskim Teatrze Polskim; zagrał tam Zbója w sztuce Alfreda Szczepańskiego „Piast". W sezonie 1901/1902 w Warszawie kręcił krótkie scenki filmowe pod okiem pioniera tej dziedziny sztuki w Polsce i wynalazcy pierwszych aparatów kinematograficznych Kazimierza Prószyńskiego. Wystšpił wówczas jako wracajšcy z nocnej zabawy wstawiony młodzieniec w „Powrocie birbanta" (1902 r.), a także w tym samym roku jako pasażer dorożki w „Przygodzie dorożkarza". Przez pięć lat nie był zwišzany z żadnš scenš, ale w tym czasie wiele podróżował. Oglšdał przedstawienia w teatrach w Odessie, Kijowie, Petersburgu, w Berlinie zaœ chodził na przedstawienia Maxa Reinhardta do Deutsches Theater i Kammerspiele oraz do Lessingtheater Otto Brahma.

Wtedy, „u poczštków scenicznej kariery Junosza-Stępowski pozostawał pod znacznym wpływem naturalizmu. Fascynowała go twórczoœć niemieckich reformatorów teatru, Reinhardta i Brahma. Interesowała dramaturgia skandynawska i twórczoœć Stanisława Przybyszewskiego. Pierwsze swoje sceniczne kroki stawiał przede wszystkim w repertuarze współczesnym, modernistycznym. (...) Ale w Poznaniu przyszło mu zagrać także postać z repertuaru romantycznego. Jako Senator w ťDziadachŤ Adama Mickiewicza odniósł niezaprzeczalny sukces (1908 r.). W czasie swojego drugiego łódzkiego pobytu występował już w dużych rolach we współczesnym repertuarze, które mocno na niego wpłynęły i w znacznym stopniu ukształtowały aktorsko. Był Löwborgiem w ťHeddzie GablerŤ (1911 r.) i Brendlem z ťRosmersholmuŤ Ibsena (1911 r.), Gustawem w ťWierzycielachŤ Augusta Strindberga (1909 r.) i Holgerem w sztuce Björnstjerne Björnsona ťPonad siłyŤ (1911 r.). Przez krótki czas brał udział w I wojnie œwiatowej, był ułanem w Legionach Polskich, wkrótce jednak powrócił do teatru. Kiedy przenosił się do warszawskiego Teatru Rozmaitoœci, miał już status gwiazdy. Występował tutaj w latach 1915–1921" (M. Mokrzycka-Pokora, Culture.pl, 2006 r.).

Kolejne lata to przede wszystkim występy na deskach warszawskiego Teatru Polskiego. Tu rekordowe widownie zgromadziły zwłaszcza trzy role Junoszy: Henryka w „Żywej masce" Luigiego Pirandella, Szekspirowskiego tytułowego Otella oraz Szajloka w „Kupcu weneckim". O pierwszej z tych kreacji aktorskich tak pisała Jolanta Kowalska („Kazimierz Junosza-Stępowski", Warszawa 2000): „Był oszalały z bólu, nosił w sobie jakiœ wielki, wewnętrzny krzyk, ale ta burza uczuć znajdowała ujœcie jedynie w gryzšcej ironii, gorzkim szyderstwie, jakim przesycał swe słowa, w smutnym, przygaszonym uœmiechu. Ale dramat wewnętrzny najpełniej wypowiadały oczy. Było w nich wszystko: pogarda dla dawnych przyjaciół i wzruszenie, niepokojšca przenikliwoœć i przedziwna, wizjonerska siła. Dopowiadały to, czego nie stało w słowach, dwuznacznoœć aluzji obracajšc w niemy wyrzut lub ukrytš groŸbę".

Aktor doskonale sprawdzał się w rolach wielkich władców i polityków. Fascynujšcy obraz despoty i szaleńca przedstawił w „Carze Pawle I" Dymitra Mereżkowskiego w Teatrze Polskim w Warszawie (1926 r.). Na tej samej scenie zagrał również m.in. Stefana Batorego w „Samuelu Zborowskim" Ferdynanda Goetla (1929 r.) i Robespierre'a w „Sprawie Dantona" Stanisławy Przybyszewskiej (1933 r.), a w Teatrze Narodowym tytułowš rolę w „Carze Iwanie GroŸnym" Aleksego Tołstoja (1932 r.).

Wszechstronnoœć Junoszy doceniła także X muza. Był wręcz rozchwytywany przez ówczesnych polskich reżyserów. W sumie zagrał w ponad 60 filmach. Dziœ do klasyki kinematografii zaliczamy co najmniej kilka z nich, by wspomnieć tylko „Ziemię obiecanš" (jako Karol Borowiecki, 1927 r.), „Ada! To nie wypada!" (jako hrabia Orzelski, 1936 r.), „Trędowatš" (jako hrabia Maciej Michorowski, 1936 r.), przede wszystkim zaœ pierwszš ekranizację „Znachora" (1937 r.) na podstawie powieœci Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, gdzie Junosza-Stępowski wcielił się w postać profesora Rafała Wilczura. Film odniósł tak duży sukces, że rok póŸniej powstała kolejna częœć: „Profesor Wilczur". Była to nie tylko jedna z lepszych ról genialnego aktora, ale także jedna z ostatnich. Wojna i tragiczna œmierć artysty brutalnie przerwały tę gwiazdorskš, filmowo-teatralnš karierę.