Amerykańska Akademia Filmowa odnawia się

Środowisko filmowe za oceanem przeżyło ostatnio szok. Akcje #metoo czy Time’s Up! robią swoje. Nawet stara, konserwatywna Amerykańska Akademia Filmowa zaczyna walczyć o nowe oblicze. W tym roku zaprosiła ona do swojego grona aż 928 (!) nowych członków. 49 procent z nich to kobiety.