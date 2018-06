Aktorka wspomina jak Tom Cruise uchronił ją przed rozbieraną sceną materiały prasowe

Aktorka Lea Thompson, która w 1983 roku była partnerką Toma Cruise'a w filmie "Tylko prawidłowe zagrania" ("All the Right Moves") w rozmowie z magazynem "Closer Weekly" wspominała, jak Cruise uchronił ją przed rozbieraną sceną.