Barbara Hollender poleca nowości na DVD

To prawdziwy prezent na Wielkanoc: „Młynarski. Piosenka finałowa” Alicji Albrecht – film dokumentalny wydany przez Best Film. Wspaniały hołd złożony niezwykłemu twórcy, inteligentowi, którego piosenki były ważne dla kilku pokoleń Polaków.

Ten film powala. Porywa. Na ekranie wyskoki chudy chłopak, który napisał kiedyœ: „Podchodzš mię wolne numery...” Starszy pan, który patrzy z rozczuleniem przez okno i ulice Warszawy nazywa „swoim matecznikiem”. Człowiek, który wyznał: „Ech, życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie”. Fantastyczny artysta, który jak mało kto czuł własny kraj. Ale też tłumaczył Brela, Wysockiego, składał hołd Hemarowi.

„Piosenka to jest taki drobny twór, który może sprowokować do myœlenia — przyznawał.

„To był mój własny wynalazek – piosenka publicystyczna” - mówi w filmie. Pisał małe, rymowane reportaże, które potem œpiewał ochrypniętym głosem. Chodził po ulicach, jeŸdził tramwajami, słuchał rozmów. Kiedyœ podsłuchał, jak facet opowiadał komuœ jakšœ historię, dodajšc co jakiœ czas: „Pan mnie wyczuwa?”

Młynarski wyczuwał. Stał się bardem tamtego czasu. Pokazywał w piosenkach ludzi prostych, ale robił to z wielkš czułoœciš. A miał przecież swoje inteligenckie zaplecze, talent, kulturę najwyższej klasy. Niebywałš wrażliwoœć. Z czasem też coraz więcej goryczy. W jego tekstach odbijał się PRL. Opisywał ten œwiat, tęsknišc za wolnoœciš, zadajšc pytania, przypominajšc o sile, która w narodzie tkwiła. Choć przecież nikt wtedy nie przypuszczał, że kiedyœ się ten ustrój się skończy. Potem przyglšdał się zmianom. „Czemu ta wolnoœć taka trudna?” — pytał.

Kiedy napisał „Róbmy swoje” zauważył, że na jego piosenkę powoływali się: Jaruzelski i Wałęsa. Dopisał suplement, że jeœli dwóch mówi to, to wcale nie to samo znaczy. Zostawił setki piosenek. Tych reportaży, ale też poetyckich wyznań. Zostawił też mnóstwo wspomnień w ludziach. W swoich dzieciach, dla których nie był ojcem łatwym, ale przecież jednoczeœnie niezwykłym – takim, jakiego mogš docenić po latach, już jako doroœli. W przyjaciołach, współpracownikach, muzykach, aktorach. Ale też w zwykłych słuchaczach, którzy go nie znali, ale przecież myœleli często jego myœlami, powtarzali: „Róbmy swoje” czy „Jeszcze w zielone gramy”...

Albrecht pokazuje – no, właœnie, co? Każdy znajdzie tu opowieœć dla siebie. Kiedy w jednej z ostatnich sekwencji na scenie opolskiej w roku 77 pojawiajš się razem Młynarski, Kofta i Osiecka, to można tylko westchnšć. To była epoka gigantów...

„Młynarski. Piosenka finałowa” Alicji Albrecht to uczta dla ducha. Opowieœć o artyœcie, który zawsze tworzył w swoich małych utworach portret Polaka. O inteligencie, wrażliwym człowieku. O sukcesie, ale i o cierpieniu, chorobie, odchodzeniu. O życiu niezwykłym. I o nas wszystkich. Fantastyczne przeżycie dla tych, którzy z Wojciechem Młynarskim przeżywali œwiat, ale mam nadzieję – też dla tych młodszych, którzy będš mogli poznać jednego z największych mistrzów i autorów polskiej piosenki – błyskotliwej, mšdrej, porywajšcej, oscylujšcej między reportażem a niebanalnš refleksjš. Niosšcej siłę i nadzieję. No bo przecież jeszcze w zielone gramy...