Jak skradziono relikwie Drzewa Krzyża Świętego

Przez niemal 600 lat były przechowywane w Polsce i do dziœ nie rozwikłano tajemnicy ich zniknięcia.

Od 1655 roku spoczywały w klasztorze ojców Dominikanów w Lublinie, a ich historia jest równie złożona jak ludzkie dzieje.

Relikwie Drzewa Krzyża Œwiętego odnalazła u podnóża Golgoty œw. Helena, matka Konstantyna Wielkiego, kiedy wyruszyła w podróż do Jerozolimy w 326 roku. Towarzyszyła im sława cudownie uzdrawiajšcych. Zostały podzielone na trzy częœci – jeden fragment został w Jerozolimie, drugi – w Rzymie, a trzeci – trafił do cesarskiego skarbca w Konstantynopolu. Ten ostatni stanowił posag księżniczki Anny, gdy w 988 roku wychodziła za mšż za Włodzimierza Wielkiego - zabrała je wtedy ze sobš na Ruœ. W 1333 roku za sprawš ruskich ksišżšt - kuzynów Kazimierza Wielkiego - przyjechały do Zamku w Lublinie. Po pewnym czasie zostały przekazane do miejscowego klasztoru dominikanów. Tak rozpoczšł się okres wzmożonych pielgrzymek pštników.

W nadnaturalnš moc tych bardzo dużych - kilkunastocentymetrowych relikwii - wierzyli też miejscowi. Istniejš przekazy o cudach, które dokonały się za ich sprawš – także na rzecz samego Lublina. Miały ochronić miasto przed najazdem Chmielnickiego w 1648 roku, a także przed tragicznym pożarem w 1719 roku. O. Tomasz Dostatni opowiada w filmie, czym był i jest krzyż Chrystusa dla chrzeœcijan, jak życiodajne ma dla nich znaczenie, a także - jak ekumeniczny jest jego charakter.

10 lutego 1991 roku przed szóstš rano jeden z braci zakonnych odkrył kradzież - okazało się, że relikwiarze zniknęły, chociaż krata w ołtarzu była zamknięta. Koœciół był jednak słabo zabezpieczony, nie miał monitoringu. Trzy dni trwały szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, w wyniku których ustalono jedynie, że sprawcy prawdopodobnie dali się zamknšć w koœciele w noc poprzedzajšcš włamanie. Udało się ustalić œlady linii papilarnych szeœciu różnych osób wykluczajšc wszystkich dominikanów i ludzi zwišzanych ze œwištyniš na co dzień. Mimo pojawiajšcych się rozmaitych tropów – nie udało się ustalić, co się stało z Drzewem Krzyża Œwiętego.

Jak opowiadajš w filmie ojcowie – relikwiarz, w którym umieszczone były pokaŸne fragmenty Drzewa Krzyża pochodził z końca XVIII wieku i mimo, że zbudowany z 20. kilogramów srebra – to nie miał większej wartoœci artystycznej. Choć dziœ sprawa uległa już przedawnieniu, to Dominikanie wcišż chcš odnaleŸć relikwie

Pocieszenie stanowi fakt, że pozostały u nich maleńkie czšstki Drzewa Krzyża w innych relikwiarzach.

Premiera dokumentu „Œwiętokradztwo” zrealizowanego przez Grzegorza Linkowskiego w poniedziałek 2 kwietnia o 12.15 w TVP 1.