Węże: Wybrano najgorszy film 2017 roku. "Botoks" zgarnia nagrody

Film "Botoks" w reżyserii Patryka Vegi triumfował w 9 z 13 kategorii konkursu Węże.

Po raz siódmy wybrano najgorszy film roku. W tegorocznej edycji konkursu tytuł ten trafił do Patryka Vegi za film "Botoks".

Historia opowiadajšca o losach czterech kobiet pracujšcych w służbie zdrowia została nagrodzona w 9 kategoriach. "Za bezwstydny produkt, żerowanie na niskich instynktach i sprzedawanie starych dowcipów jako faktów" - uargumentowano werdykt.

Film Patryka Vegi wygrał również w kategoriach: najgorszy scenariusz, najgorsza reżyseria, żenujšcy film na ważny temat, najgorsza rola męska, występ poniżej talentu, najgorszy duet na ekranie, najbardziej żenujšca scena, efekt specjalnej troski.

W dotychczasowej historii Nagród Węży tytuły najgorszych filmów roku zdobywały: „Wyjazd integracyjny” (2012), „Kac Wawa” (2013), „Ostra randka” (2014), „Obce ciało” (2015), „Ostatni klaps” (2016), „Smoleńsk” (2017), „Botoks” (2018).

PEŁNA LISTA LAUREATÓW WĘŻY 2018:

WIELKI WĽŻ – NAJGORSZY FILM ROKU

Botoks - za bezwstydny produkt, żerowanie na niskich instynktach i sprzedawanie starych dowcipów jako faktów.

NAJGORSZA REŻYSERIA

Patryk Vega - Botoks

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Patryk Vega - Botoks

ŻENUJĽCY FILM NA WAŻNY TEMAT

Botoks

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Piotr Stramowski – Botoks

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Małgorzata Krukowska – Totem

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Grażyna Szapołowska – Botoks

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Marieta Żukowska i Piotr Stramowski – Botoks

NAJBARDZIEJ ŻENUJĽCA SCENA

seks z psem - Botoks

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

płód po aborcji – Botoks

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Dempsey & Tune Seeker „Dwie korony” - „Dwie korony”

NAJGORSZY PLAKAT

Na układy nie ma rady

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

Once upon a Time in Venice – Jak dogryŸć mafii