Frantisek, czwarty muszkieter

Był pionierem sztuki abstrakcyjnej, choć historia sztuki znacznie dokładniej odnotowała Kandinsky’ego, Malewicza i Mondriana. Frantisek Kupka nazywany jest jednak czwartym muszkieterem.

„Nawet, jeœli nie odniosłem wielkiego sukcesu za życia, nie przeszkadza mi myœl, że odniosę go po œmierci. Moje istnienie nie ogranicza się do ciała, wykracza daleko poza nie w królestwo przestrzeni” – mówił Kupka. I nie zabiegał o promowanie swojej sztuki, choć jako pierwszy po 1912 roku – co sam po latach podkreœlał - podjšł twórczoœć niefiguratywnš obrazem „Amorfa – dwubarwna fuga”.

Cišgle poszukiwał czegoœ nowego, zawsze stał na marginesie, nikomu nie starał się przypodobać – zauważajš historycy sztuki. Samotnik, erudyta, działacz, wegetarianin, miłoœnik naturyzmu, skłonny do melancholii. Sztuka i nauka były dla niego podstawowymi bodŸcami do tworzenia.

Urodził się w 1871 roku jako obywatel austro-węgierskiej, pochodził z niezamożnej rodziny. W wieku 18 lat rozpoczšł studia malarstwa historycznego i religijnego w praskiej Akademii Sztuk Pięknych. Trzy lata póŸniej przeniósł się na Akademię w Wiedniu. Tam, bardziej niż nauka fascynowała go i kształtowała secesja i doktryna Artura Schopenhauera. Dyplom otrzymał prezentujšc swe alegoryczne obrazy, które zyskały uznanie w oczach cesarzowej Sissi.

Interesował się technikami kontemplacyjnymi, medytacjš, filozofiš, a zwłaszcza teozofiš. Wierzył w siłę artysty - proroka. W stronę abstrakcji wiodła Frantiska Kupkę obserwacja i kontemplacja przyrody, podobnie jak Pieta Mondriana – ich obrazy zestawiajš autorzy filmu.

Wyjazd do Paryża dał mu poczucie jeszcze większej wolnoœci i przyniósł zmianę imienia z – Frantisek na Francois. Ceniony był tam jako ilustrator i rysownik publikujšc w miejscowej prasie. Tworzył też bardzo cielesne, pełne erotyzmu akty i portrety ważnych w jego życiu kobiet. W 1906 roku wystawił w paryskim Grand Palais „Jesienne słońce” – obraz otwarcie erotyczny, ekspresjonistyczny. Nie przyniósł mu on jednak poklasku krytyków ani publicznoœci.

PóŸniej Frantisek Kupka skupiał się coraz intensywniej na barwnej ekspresji. O kolejnych etapach jego twórczych, pionierskich poszukiwań opowiadajš historycy sztuki w filmie zrealizowanym przez francuskich dokumentalistów.

Film oglšdać można do 25 maja na kanale ARTE.