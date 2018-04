Nagroda im. Krzysztofa Krauzego dla Anny Jadowskiej

Gildia Reżyserów przyznała swojš dorocznš nagrodę. Po raz pierwszy odebrała jš kobieta – Anna Jadowska za film „Dzikie róże”.

Historię młodej kobiety, która żyje na wsi. Jej mšż pracuje za granicš, on sama wychowuje dwoje dzieci i nie może dać sobie rady z własnymi pragnieniami, tęsknotami, marzeniami. Jest tu też portret polskiej prowincji, która po ’89 roku wcale nie stała się zamożna, nowoczesna i otwarta. Jadowska dotyka problemów polskiego katolicyzmu i emigracji.

„Dzikie róże” to jeden z najbardziej skrzywdzonych polskich filmów ostatniego czasu. Nie dostał on szansy walczenia o gdyńskie Złote Lwy, a więc i na promocję, jakš zapewnia każdemu tytułowi konkurs główny. Ale widać najtrudniej jest być prorokiem we własnym kraju. Potem ten oryginalny obraz wygrał międzynarodowe festiwale w Cottbus i Sztokholmie, gdzie Impact Award przyznawana jest artystom, w których twórczoœci odbija się współczesny œwiat. W uzasadnieniu jurorzy napisali, że „Dzikie róże” sš metaforš niezłomnoœci człowieka. Kiepskš krajowš passę filmu przełamali przed dwoma miesišcami krytycy, przyznajšc mu swojš Złotš Taœmę, a także członkowie Polskiej Akademii Filmowej przyznajšc reżyserce nominację w kategorii najlepszej reżyserii. Teraz nagrodzili Jadowskš koledzy po fachu czyli reżyserzy.

W finale konkurentami „Dzikich róż” byli dwaj œwietni twórcy. Andrzej Jakimowski – autor jednego z najważniejszych i najmšdrzejszych polskich filmów ostatniego roku - „Pewnego razu w listopadzie”, gdzie opowiedział o zachłannoœci kapitalistycznej Polski, trudnej sytuacji inteligencji, bezdomnoœci, ale też o rodzeniu się w kraju neonazizmu. Drugim finalistš byl Łukaszowi Ronduda za „Serce miłoœci” - film o cenie życia w sztuce i dla sztuki zainspirowany autentycznym zwišzkiem Wojtka Bškowskiego i Zuzanny Bartoszek.

Nominacje do nagrody mieli też: Piotr Domalewski za „Cichš noc”, Norman Leto za „Photon”, Paweł Maœlona za „Atak paniki” oraz Jagoda Szelc za „Wieżę. Jasny dzień”.

Nagroda im Krzysztofa Krauzego została przyznana po raz trzeci. Jej poprzednimi laureatami byli: Grzegorz Królikiewicz i Wojciech Smarzowski.