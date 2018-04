Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Zwykle wybieram kino artystyczne dla koneserów, ale czasem warto odetchnšć przy czymœ mniej zobowišzujšcym. Więc tym razem czysta rozrywka. „Liga sprawiedliwoœci” zbiera rozmaite komiksowe postaci w jednej opowieœci, a „Listy do M3” dajš się pogodnie oglšdać w ciepły wieczór mimo Bożonarodzeniowego tła.

„Listy do M3”, reż. Tomasz Konecki

Wyd. Kino Œwiat

To trzecia częœć serii, którš kilka lat temu zapoczštkował Mitja Okorn. Jego „Listy do M” były sympatyczne i bezpretensjonalne. Druga częœć serii w reżyserii Macieja Dejczera straciła wiele ze swego niewymuszonego humoru i stylu. Trzeciš nakręcił Tomasz Konecki przywracajšc opowieœci lekkoœć.

Znów obserwujemy losy kilku osób. Niefortunny Œwięty, a może właœnie nie-Œwięty Mikołaj i zapijaczony Casanowa, w którego wciela się Tomasz Karolak tworzy na ekranie fantastycznš parę z filmowym synkiem, 9-letnim Mateuszem Winkiem. Przeżywajšce permanentny kryzys małżeństwo w zabawnej interpretacji Agnieszki Dygant i Piotra Adamczyka tym razem próbuje odnaleŸć się w roli dziadków. Pan w œrednim wieku jak zawsze emanuje z ekranu ciepłem Wojciecha Malajkata. Do tych znanych bohaterów dołšczajš nowi, młodsi: Magdalena Różczka jako samotna DJ-ka czy Filip Pławiak wzdychajšcy do Karoliny Zawadzkiej. W epizodach też pojawiajš się œwietni aktorzy, m.in. Krzysztof Kowalewski czy usiłujšcy uszlachetnić swojego prostego bohatera Andrzej Grabowski.

„Listy do M3” to oczywiœcie nie jest kino wyrafinowane, ale scenarzyœci filmu i reżyser zapewniajš widzom 103 minuty zabawy, œmiechu, czasem wzruszenia. Nawet padajšcy na ekranie œnieg nie zabija ciepła. Czego można oczekiwać więcej od kina popularnego?

„Liga sprawiedliwoœci”, reż. Zack Snyder

Wyd. Galapagos Films

Przyznaję, to nie jest moje kino, ale amatorzy komiksów i superbohaterów też majš swoje prawa. „Liga sprawiedliwoœci” ma długš historię. Wytwórnia Warner Bros. chciała zrealizować taki film już w roku 2007. Zatrudniono wówczas do napisania scenariusza o komiksowych bohaterach małżeństwo Michele i Kierana Mulroney’ów. Jednak projekt zawieszono. Na ekranach pojawiły się filmy o poszczególnych herosach. Do pomysłu połšczenia ich sił na ekranie studio wróciło trzy lata temu.

Reżyserię zaproponowano Zackowi Snyderowi, który wczeœnie nakręcił przeboje „Człowiek ze stali” i „Batman versus Supermen. Œwit sprawiedliwoœci. Teraz podjšł się tego zadania. Z powodu wielkiej osobistej tragedii – samobójstwa 20-letniej córki – pod koniec prac zastšpił go na planie inny reżyser, Josh Whedon.

Œwiatowa premiera filmu odbyła się 26 paŸdziernika 2017 roku w Pekinie. Miesišc póŸniej, po europejskiej premierze recenzent „Guardiana” pisał „Superbohaterowie ratujš Ziemię przed destrukcjš, ale nie przed nudš”. Ale wiadomo ten recenzent woli filmy Kena Loacha, Mike’a Leigh, Asghara Farhadiego czy Nanniego Morettiego. Ci, którzy kochajš komiksy, mogš znowu zobaczyć w akcji Batmana – Bena Afflecka, Wonderwoman – Gal Gadot, Supermana – Henry’ego Cavilla czy œwietnego w tym filmie Flasha – Ezrę Millera.

Jest tu dużo akcji, ale też sporo humoru, zabawnych, ciętych ripost i dystansu do dzisiejszego œwiata . Jak dialogu, gdy Flash pyta Batmana: „Na czym polega twoja supersiła?”, a Bruce bez namysłu odpowiada: „Jestem bogaty”.