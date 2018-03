Barbara Hollender poleca nowości na DVD

W poniedziałek, 26 marca poznamy laureatów Orłów. Dzisiaj polecam dwa polskie filmy, które właœnie ukazały się na płytach DVD, a moim zdaniem, nie zostały dostatecznie docenione w głosowaniu członków Polskiej Akademii Filmowej. Mšdre, gorzkie, może najważniejsze, jakie w ubiegłym roku powstały: „Ptaki œpiewajš w Kigali” Joanny Kos Krauze i Krzysztofa Krauzego oraz „Pewnego razu w listopadzie” Andrzeja Jakimowskiego.

Ptaki œpiewajš w Kigali

Reżyseria Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze

Kino Œwiat

Ornitożka Anna Keller w Ruandzie prowadziła badania nad ginšcš populacjš sępów. Była tam, gdy 6 kwietnia 1994 roku w okolicach Kigali rozjuszone tłumy Hutu zaczęły masowo zabijać ludzi z plemienia Tutsi. Wyjeżdżajšc do Polski zabrała ze sobš córkę zamordowanego współpracownika.

„Ptaki œpiewajš w Kigali” to ważny film. Opowieœć o zagładzie. A raczej o ludziach, którzy przeszli przez piekło i muszš dalej żyć z tym, co majš pod powiekami, gdy zamykajš oczy.

O traumie, cierpieniu i żałobie, także o losie uchodŸcy - poranionej dziewczyny, która musi odnaleŸć się w obcym œwiecie. Ale przecież chce wrócić do własnego kraju, by godnie pochować bliskich.

Poruszajšcy film, bardzo ważny i aktualny. Film, który przypomina, że nie można godnie żyć bez rozliczenia się z przeszłoœciš. Film o skutkach nienawiœci, tak istotny w czasach, gdy wielu polityków właœnie na kreowaniu wspólnych wrogów i wzniecaniu niechęci buduje swoje polityczne kariery. Wreszcie film o trudnym pokonywaniu traumy, o próbie życia ze wspomnieniem strasznych obrazów, które zagnieŸdziły się w pamięci. Znakomite kreacje stworzyły w „Ptakach...” Jowita Budnik i Rwandyjka Eliane Umuhire. Œwietne zdjęcia zrobili Krzysztof Ptak, Wojciech Staroń i Jozefina Gocman.

A nadzieja? To próba odnalezienia w sobie woli życia. „Ptaki już nie œpiewajš w Kigali” — mówi Ruandyjka. Ale może jeszcze kiedyœ zaœpiewajš?

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pewnego razu w listopadzie

Reżyseria Andrzej Jakimowski

Kino Œwiat

Kobieta była kiedyœ nauczycielkš. Teraz jest bezrobotna. Jest też bezdomna, bo została eksmitowana z mieszkania. Jej syn, dwudziestoletni student prawa nocuje w garażu, w domu ojca swojej dziewczyny. Ona szuka miejsca w noclegowniach dla bezdomnych kobiet, w schronisku prowadzonym przez siostry zakonne, w squacie. Nie jest jej łatwo, bo przyplštał się do niej kundelek, a wszędzie jest zakaz wprowadzania zwierzšt.

Niewiele o bohaterach wiemy i może w innym filmie by to raziło, u Andrzeja Jakimowskiego nie przeszkadza w odbiorze. „Pewnego razu w listopadzie” w gruncie rzeczy nie jest bardzo odległe od stylistyki jego poprzednich obrazów: „Zmruż oczy”, „Sztuczki”, „Imagine”. To obraz realistyczny, a jednoczeœnie majšcy w sobie pewien rodzaj magii. Tyle, że Jakimowski opowiada przede wszystkim o Polsce.

Realizm jest tu powalajšcy. Reżyser pokazuje nieprzyjazny, bezwzględny œwiat. W dawnym domu kobiety dochodzi do następnych eksmisji. Bohaterowie „Pewnego razu...” obijajš się o bezdusznych urzędników bez krztyny empatii okazujšcych poczucie wyższoœci. O policjantach wykorzystujšcych swojš siłę. Nawet o zakonnice, które prowadzš schronisko dla kobiet, ale nie wiedzšc czym jest miłoœć, dla komfortu psychicznego innego człowieka nie sš w stanie zrezygnować z rygorystycznych wymogów regulaminu.

A przez warszawskie ulice przechodzi 11 listopada Marsz Niepodległoœci organizowany przez Młodzież Wszechpolskš i ugrupowania nacjonalistyczne. Zakapturzeni faceci, w kominiarkach nacišgniętych na twarze, atakujš squat zamieszkały przez bezdomnych. Kamera obserwuje dresiarzy, pseudokibiców, ale i tych, którzy - jak były sšsiad kobiety i jej syna - w tej solidarnoœci opartej na sile, nienawiœci i narodowych hasłach próbujš odbudować swoje nadwštlone poczucie wartoœci. Ta częœć filmu jest niemal dokumentem. Jakimowski zarejestrował autentyczny pochód, który przeszedł ulicami Warszawy 11 listopada 2013 roku.

A magia? To charyzma Agaty Kuleszy, która potrafi pokazać dramat kobiety wyrzuconej przecież nie tylko z własnego domu, ale i z własnego życia. Magia to również przywišzanie bezdomnego człowieka do bezdomnego kundla. To miłoœć syna do matki. To potworna bezradnoœć słabych.

Andrzej Jakimowski zawsze stawał po stronie tych, którzy nie dajš sobie rady z życiem. Po stronie niekochanych, nie nadšżajšcych za zmianami, z trudem walczšcych o własne szczęœcie. I teraz też, mierzšc się ze współczesnš Polskš, zrobił film „niewygodny”, niepokojšcy. Jakby chciał nas obudzić. Ten film trzeba obejrzeć koniecznie.