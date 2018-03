Produkcje Netflixa wykluczone z festiwalu w Cannes

Organizatorzy festiwalu filmowego w Cannes poinformowali studio Netflix, że ich produkcje nie będš brane pod uwagę przy wręczaniu tegorocznych nagród.

Dyrektor festiwalu filmowego w Cannes Thierry Frémaux poinformował, że produkcje Netflixa nie będzie brane pod uwagę przy wręczaniu Złotych Palm, ale studio może pokazać swoje filmy poza konkursem.

- Oni muszš zrozumieć, że ich model różni się od naszego - powiedział Frémaux.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Decyzja została podjęta po krytyce zeszłorocznych nominacji. O nagrodę ubiegały się dwa filmy wyprodukowane dla Netflixa - "Opowieœci o rodzinie Meyerowitz" w reżyserii Noah Baumbacha oraz film Joon-ho Bonga "Okja".

Frémaux przyznał, że nominujšc te dwa filmy, organizatorzy konkursu liczyli na to, że trafiš one do kin. Tak się jednak nie stało, dlatego od tego roku by film był nominowany, musi mieć swojš premierę we francuskich kinach.

- Historia kina i historia internetu to dwie różne rzeczy - powiedział Frémaux.