Gorący hiszpański tydzień filmowy

W czwartek w Warszawie w kinie Muranów inauguracja XVIII Tygodnia Kina Hiszpańskiego.

Od pištku przeglšd będzie prezentowany w dziewięciu polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Białymstoku, Lublinie i Łodzi.

W programie największe hiszpańskie hity filmowe i zdobywcy nagród Goya.

Tydzień otwiera pokaz filmu „Olbrzym” w reżyserii Jona Garano i Aitora Agirre, który zdobył 10 nagród Goya w 2017 roku. Jest to opowieœć oparta na faktach o dwóch braciach z kraju Basków. W drugiej połowie XIX wieku stamtšd pochodził Miguel Joaquín Eleizegui Arteaga, znany Olbrzymem z Alzo. Budził sensację, bo mierzył ponad dwa i pół metra wzrostu. Ale jak mówiš twórcy filmu „Chcieliœmy uciec od koncepcji biografii filmowej. Nie interesowało nas wybranie słynnej postaci i pokazanie jej życia. Nie chcieliœmy opowiadać o wzlotach i upadkach, tylko o dwóch braciach”. Obaj podróżujš po Europie w poszukiwaniu sławy i pieniędzy.

Filmy, prezentowane podczas Tygodnia, w większoœci nie były pokazywane wczeœniej w Polsce. Sš to polskie premiery lub pokazy przedpremierowe. Zachęcajš do podróży po Półwysie Iberyjskim, od stołecznego Madrytu, przez Kraj Basków, po Katalonię i Andaluzję.

Zobaczymy m.in. pełnometrażowy film Eduarda Casanovy „Ciała”, który miał debiut na ubiegłorocznym Berlinale. To œwieży głos w hiszpańskim kinie autorskim. Reżyser pokazuje niestandardowš cielesnoœć bohaterów, przeciwstawiajšc się dyktatowi fizycznego piękna i wszechobecnej szczęœliwoœci.

„Lato 1993” w reżyserii Carli Simon to jeden najważniejszych filmów ubiegłego roku, zdobywca trzech nagród Goya – za najlepszy debiut reżyserski i role Davida Verdaguera i Bruny Cusí i Kryształowego NiedŸwiedzia na Berlinale; hiszpański kandydat do Oscara. Wzruszajšcš opowieœć o stracie i dojrzewaniu pokazana z perspektywy rezolutnej szeœciolatki, która po œmierci rodziców musi opuœcić Barcelonę i zaczšć nowe życie na katalońskiej prowincji.

Horror „Verónica” (reż. Paco Plazy) - hit sezonu - zainspirowała prawdziwa historia, która wydarzyła się w Madrycie na poczštku lat 90. XX wieku, kryjšca do dziœ nierozwišzanš tajemnicę. Znakomita rola tytułowa debiutujšcej Sandry Escaceny i œwietna muzyka Chuky’ego Namanery.

Pozostałe prezentacje to czarne komedie - „Abrakadabra” Pablo Bergera i "Bar" Alexa de la Iglesii; „Twoje oczy” w reż. Pedro Aguillera – opowieœć o zakazanej miłoœci; „Złote miasto” w reż. Agustína Díaza Yanesa, przenoszšcy w czasy konkwistadorów; psychologiczne „Aż do œmierci Fernando Franco i „Trudno powiedzieć żegnaj” Lino Escalera; roztańczona komedia muzyczna „Powołanie” w reż. Javiera Ambrossii Javiera Calvo; sukces kasowy „To dla twojego dobra” w reż. Carlosa Theróna - o najgorszym dniu ojca, w którym córka przedstawia mu narzeczonego; „Fiesta” Dani de la Orden – komedia w estetyce lat 90.

A na zakończenie „Autor” w reżyserii Manuela Martína Cuenki oparty na motywach powieœci Javiera Cercasa, przenoszšcy do malowniczej Sewilli. Jego bohater Álvaro postanawia spełnić swoje pragnienie – stworzyć wielkš powieœć, mimo braku talentu.- To ironia ustawia nas we właœciwym miejscu. – mówi reżyser. Proszę państwa, nie trzeba wszystkiego brać na serio, trzeba œmiać się z siebie. Zrobiłem film właœnie po to, żeby się z siebie œmiać.

Organizatorem Tygodnia Kina Hiszpańskiego jest Agencja Promocji Manana we współpracy z Ambasadš Królestwa Hiszpanii, Biurem Radcy ds. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce i Instytutem Cervantesa w Krakowie.