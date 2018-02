Zmarł Reg E. Cathey, aktor serialu "House of Cards"

W wieku 59 lat zmarł aktor Reg E. Cathey, znany z ról w serialach "House of Cards" i "The Wire".

O jego œmierci poinformował w pištek wieczorem David Simon, twórca "The Wire", który złożył hołd zmarłemu aktorowi na Twitterze.

"Nie tylko wybitny aktor - ale po prostu jeden z najbardziej zachwycajšcych ludzi, z którymi dzieliłem długie dni na planie" - napisał Simon.

Pochodzšcy z Huntsville w stanie Alabama, urodził się w rodzinie wojskowej w sierpniu 1958 roku. Zainteresował się teatrem w wieku 9 lat po tym, jak wzišł udział w spektaklu United Service Organisation w Niemczech Zachodnich, gdzie dorastał. Uczył się w University of Michigan i Yale School of Drama.

Przez ponad trzy dekady Cathey był chwalony min. za nieoczekiwane poczucie humoru, które wnosił do swoich ról.

Znany z dwóch seriali HBO - "The Wire", gdzie grał Normala Wilsona, polityka z Baltimore oraz "Oz", w którym zagrał rolę strażnika Martina Quernsa. Miał na koncie także role w kilku serialach telewizyjnych, takich jak "Prawo i porzšdek", "30 Rock", "Grimm" oraz w filmach takich jak "Fantastyczna czwórka" i "Ręce z kamienia".

W 2015 roku zdobył nagrodę Emmy za rolę w "House of Cards" gdzie wystšpił jako Freddy Hayes, właœciciel restauracji, którš często odwiedzał bohater Kevina Spaceya, Frank Underwood.

Twórca "House of Cards" Beau Willimon napisał na Twitterze: "Reg Cathey był jedyny w swoim rodzaju, pełen siły życiowej, hojnoœci, humoru i talentu, uwielbiany przez wszystkich, którzy go znali i z nim pracowali. Będzie go bardzo brakowało, Spoczywaj w pokoju, Reg. "