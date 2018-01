Prawdziwa historia miłości zakazanej materiały prasowe

Kumail Nanjian urodził się w Pakistanie, ale po maturze zdanej w Karaczi wyjechał do Stanów, gdzie na uniwersytecie w Iowa studiował filozofię i informatykę. Bardziej jednak interesował go showbiznes. Dzisiaj zbliżajšcy się do czterdziestki artysta uchodzi za specjalistę od stand-upu, ma też na swoim koncie role występy w showach telewizyjnych, wielu serialach, kilku filmach.

W 2006 roku poznał młodš terapeutkę Emily Gordon. Zaczęli się spotykać, ale nie był to łatwy zwišzek. Rodziny młodych ludzi mieli bowiem o ich przyszłych zwišzkach zupełnie inne wyobrażenie. Kumail bardzo długo wręcz bał się przyznać rodzicom, że spotyka się z Amerykankš, nie-Muzułmankš, obiecujšc im, żę ożeni sę z kobietš z ich kręgu kulturowego i religijnego. Dopiero gdy Emily ciężko zachorowała i przez 12 dni była w œpišczce, zdał sobie sprawę, ile dla niego znaczy. Nie odchodził od niej w szpitalu. Dziewczyna pokonała chorobę, trzy miesišce póŸniej pobrali się. Sš małżeństwem od dziesięciu lat.

Ta historia stała się podstawš scenariusza „I tak cię kocham", który za namowš Judda Apatowa, Nanjian napisał, zresztš razem z żonš, dziœ dziennikarkš, autorkš tekstów w „Huffington Post" czy „The New York Times". Poniżej dalsza częœć artykułu Wyreżyserowany przez Michaela Showaltera film nie jest typowš komediš romantycznš. Dużo tu miłosnych perturbacji, jeszcze więcej humoru. Przede wszystkim jednak jest to opowieœć o miłoœci „zakazanej" kulturowo. O zderzeniu dwóch œwiatów. Przy czym nie ma tu niebezpiecznych schematów. Rodzice Kumaila, choć konserwatywni, namalowani sš w ciepłych barwach, rodzice Emily, choć nowoczeœni i liberalni, majš swoje konserwatywne oblicze i poważne obiekcje w sprawie zwišzku córki. Ale jest to również film o przełamywaniu barier i uprzedzeń. Bardzo dzisiaj ważny. Sporo wnoszš tu na ekran aktorzy: grajšcy siebie Kumail Nanjian, coraz bardziej popularna jako typowa amerykańska „dziewczyna z sšsiedztwa" Zoe Kazan jako Emily i œwietna Holly Hunter w roli matki dziewczyny zakochanej w muzułmaninie. „I tak cię kocham" jest więc komediš romantycznš dla wybrednych. Tych, którzy nie chcš kojarzyć tego gatunku z cukierkowym wyciskaczem łez z happy endem.

