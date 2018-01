"Twój Vincent" bez Złotego Globu

Po cichu liczyliœmy na Złoty Glob dla „Twojego Vincenta” w kategorii filmu animowanego.

Film ten był zresztš wskazywany jako zwycięzca rywalizacji przez bukmacherów. Dorota Kobiela i Hugh Welchman opowiedzieli o ostatnich dniach Van Gogha. Razem z synem przyjaciela malarza spróbowali przybliżyć się do tajemnicy œmierci malarza. Ale też do jego geniuszu. Zachwycili nieprawdopodobnš technikš, powstał bowiem pierwszy na œwiecie film „namalowany”. Dosłownie. Farbš olejnš, na dodatek w stylu obrazów van Gogha. Kobiela i Welchman najpierw nakręcili film aktorski, a następnie na jego podstawie 125 malarzy z całego œwiata w studiach w Polsce i w Grecji przygotowało 65 tysięcy malowanych klatek. Efekt zachwyca.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Członkom Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej bardziej się jednak spodobał „Coco” Lee Unkricha - animacja Pixara, której twórcy przywołujš meksykańskš tradycję Dnia Zmarłych. To historia chłopca, który marzy, by zostać muzykiem. Jego rodzina nastawiona jest do tego pomysłu sceptycznie, bo ma jeszcze w pamięci złamane przez muzyka serce prababci. Ale Miguel walczy o swoje. Kradnie gitarę z grobu swojego wielkiego idola i trafia do Krainy Zmarłych.

Wielkim atutem filmu jest jego zanurzenie w kulturę meksykańskš, ale przede wszystkim œwietny scenariusz z pełnowymiarowymi postaciami. I mimo małego głównego bohatera wcale nie tak banalna, „dziecięca” treœć. „Coco” niesie refleksję na temat marzeń, za którymi warto podšżać i ceny za artystycznš pasję, na temat rodziny, a wreszcie na temat odchodzenia. Przekonuje, że ci, którzy odeszli, sš z nami dopóki żyjš w naszej pamięci.

„Twój Vincent” przegrał z mocnym przeciwnikiem, za którym stała jeszcze – nie da ukryć – potęga Pixara. Ale i nominacja jest już sukcesem Kobieli i Welchman. A przed polsko-brytyjskš parš jeszcze wcišż sš otwarte szanse Oscarowe.