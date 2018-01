Złote Globy: Triumf "Trzech billboardów za Ebbing, Missouri” AFP

Siedem nominacji do Złotych Globów miał „Kształt wody” Guillermo del Toro, po szeœć „Czwarta władza” Stevena Spielberga i „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” Martina McDonagha. Ale od poczštku wiadomo było, że walka o statuetki rozegra się między filmami Del Toro i McDonagha. To była też rywalizacja pomiędzy dwiema koncepcjami kina: „Kształt wody” mówi o rzeczywistoœci w sposób baœniowy, „Trzy billboardy...” to bolesny, pełen prawdy realizm.

Wynik nie zaskakuje: zdecydowanie wygrało mocne spojrzenie na rzeczywistoœć. „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri” zgarnęły większoœć najważniejszych statuetek: dla najlepszego filmu, za scenariusz Martina McDonagha, za rolę pierwszoplanowš Frances McDormand i drugoplanowš Sama Rockwella.

Guillermo del Toro musiał się zadowolić Złotym Globem za reżyserię. Alexandre Desplat został też wyróżniony za muzykę do tego filmu. Poniżej dalsza częœć artykułu Za najlepszy film komediowy został przez mieszkajšcych w Stanach zagranicznych krytyków uznany „Lady Bird” wyreżyserowany przez Gretę Gerwig. Nagrody aktorskie, poza gwiazdami „Trzech billboardów...” przypadły: za role pierwszoplanowe „Gary’emu Oldmanowi („Czas mroku” - dramat), Jamesowi Franco („Disaster Artist” - komedia), Saoirse Ronan („Lady Bird” - komedia), a za rolę drugoplanowš Allison Yanney („I, Tonya”). Pewnš niespodziankš okazał się wybór zwycięzcy w kategorii filmu nieangielskojęzycznego. Film Fatiha Akina „W ułamku sekundy” o kobiecie, która próbuje sama wymierzyć sprawiedliwoœć terrorystom, którzy w wybuchu bombowym zabili jej męża i syna, wygrał z faworyzowanym zdobywcš Złotej Palmy „The Square” Rubena Ostlunda oraz mocnš „Niemiłoœciš” Andrieja Zwiagincewa. My po cichu liczyliœmy na Złoty Glob dla „Twojego Vincenta” w kategorii filmu animowanego. Dorota Kobiela i Hugh Welchman próbowali się tu przybliżyć do tajemnicy œmierci van Gogha, zachwycajšc niezwykłš technikš. Pokazali pierwszy na œwiecie film „namalowany”. Dosłownie. Farbš olejnš, na dodatek w stylu obrazów van Gogha przez 125 malarzy z całego œwiata. Jednak członkom Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej bardziej podobał się „Coco” Lee Unkricha - animacja Pixara, której twórcy przywołujš meksykańskš tradycję Dnia Zmarłych. Wœród seriale największe sukcesy odniosły „Wielkie kłamstewka”, które jako miniserial zdobyły cztery statuetki. Za najlpeszy serial dramatyczny uznano „Opowieœć podręcznš”, za najlepszy serial komediowy „The Marvelous Mrs. Maisel”. Tegoroczna gala wręczenia Złotych Globów miała specyficzny charakter, bo odbywała się w czasie, gdy Hollywoodem wstrzšsajš skandale obyczajowe zwišzane z ujawnieniem praktyki molestowania seksualnego i akcjš #MeToo. Chcšc zamanifestować solidarnoœć z koleżankami, które zdobyły się na odwagę oskarżenia Harveya Weinsteina i innych osób dopuszczajšcych się molestowania, wszystkie kobiety przyszły na uroczystoœć w czarnych sukniach. 08.01.2018 Złote Globy rozdane. Czarne kreacje na czerwonym dyw... 08.01.2018 Oprah Winfrey o #metoo: Nadchodzi nowy dzień 28.12.2017 Sondaż w USA: Trump podziwiany bardziej niż papież

