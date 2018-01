James Franco oskarżony o molestowanie seksualne

Z krytykš spotkał się także fakt, iż na ceremonię aktor przybył z symbolem "Time's Up", czyli hasłem ostrzegajšcym przed przemocš mężczyzn wobec kobiet.

Niedługo po odebraniu nagrody aktor został oskarżony w mediach społecznoœciowych o niewłaœciwe zachowania seksualne. Zaczęło się od tajemniczego tweeta gwiazdy filmu "Klub winowajców" Ally Sheedy, która - nie podajšc konkretnego zarzutu - zaatakowała Franco i innego aktora Christiana Slatera. "Ok, chwila. Christian Slater i James Franco przy podium na gali Złotych Globów #metoo" - napisała w tweecie, który póŸniej usunęła. PóŸniej dodała "James Franco właœnie wygrał. Proszę, nigdy nie pytajcie mnie, dlaczego odeszłam z biznesu filmowego/TV".

Aktorka Violet Paley oskarżyła z kolei o molestowanie seksualne i próbowanie zwabienia jej 17-letniej przyjaciółki do pokoju hotelowego przez Franco. "Pamiętasz, kiedy pchałeœ mojš głowę w samochodzie w kierunku twojego odsłoniętego penisa i kiedy innym razem powiedziałeœ mojej przyjaciółce, żeby przyszła do twojego hotelu, gdy miała 17-lat? Po tym jak zostałeœ złapany, robišc to innym 17-latkom?" - napisała na Twitterze.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old?