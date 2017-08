USA: Sąd nie chciał zakończyć sprawy Polańskiego

Jak przekonać szefa do awansu?

Roman Polański oskarżony jest o to, że w 1977 roku po podaniu środka usypiającego i alkoholu 13-letniej wówczas Samancie Gailey (obecnie Geimer) i doprowadził do stosunku seksualnego w domu aktora Jacka Nicholsona.

Zgodnie z ustawodawstwem stanu Kalifornia kontakt seksualny z nieletnią traktowany jest jako gwałt. Na mocy zawartej wtedy ugody Polański przyznał się - w zamian za oddalenie innych zarzutów do uprawiania seksu z nieletnią. W ramach tej ugody spędził 42 dni w areszcie. Przed ogłoszeniem wyroku opuścił jednak USA w obawie, że sędzia nie dotrzyma warunków ugody.

- Proszę o rozważenie zakończenia sprawy bez uwięzienia 83-letniego człowieka - oświadczyła w czerwcu Geimer podczas sądowego przesłuchania. Zaznaczyła, że "wypowiada się nie w imieniu Romana, ale sprawiedliwości". - Proszę sąd, by zrobił to dla mnie, przez litość dla mnie - mówiła wówczas Geimer.

Sędzia Scott Gordon, prowadzący sprawę, ogłosił swoją decyzję w piątek, w dniu 84. urodzin reżysera. Stwierdził, że nie może zamknąć sprawy "tylko dlatego, iż leży to w najlepszym interesie ofiary".

- Oskarżony nie chce stosować się do nakazów sądowych; ucieka przed wymiarem sprawiedliwości - powiedział sędzia Gordon, podkreślając, że Polański musi wrócić do Kalifornii, jeśli chce rozstrzygnięcia sprawy.

Już wcześniej Geimer oświadczała, że przebaczyła Polańskiemu. W 2008 r., bezskutecznie, wystąpiła do sądu o umorzenie sprawy, aby "zaoszczędzić dalszych cierpień jej i rodzinie". Również Polański kilkakrotnie próbował doprowadzić do zakończenia procesu - bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie. Żadna z dotychczasowych prób nie powiodła się. W lutym media informowały, że reżyser chciałby wrócić do Stanów Zjednoczonych i między innymi odwiedzić grób żony, Sharon Tate.

Roman Polański mieszka i tworzy obecnie we Francji i w Szwajcarii. Często odwiedza również Polskę. Zarówno Szwajcaria, jak i Polska odrzuciły amerykańskie wnioski o ekstradycję reżysera do USA. Francja nie ma umowy o ekstradycji z USA.