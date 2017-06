Dzieci miliardera walczyły z jednorękim bandytą

Jeden z najbogatszych ludzi świata jest głównym akcjonariuszem, przewodniczącym rady nadzorczej oraz prezesem Berkshire Hathaway, czwartej co do wielkości na świecie notowanej na giełdzie firmy. Swoim bogactwem nie epatuje. Mieszka od lat w zwyczajnym domu w Omaha, jeździ samochodem kupionym okazyjnie, bo poprzedni został uszkodzony podczas gradobicia, jada niewyszukane dania w zwykłym, ale ulubionym od lat - tym samym barze.

Pieniądze są dla niego środkiem, a nie celem. Swoim pracownikom ufa i często chwali, bo wie, że dobre słowa mają magiczną moc. W centrali jego firmy Berkshire Hathaway mieszczącej się na 14. piętra zwykłego biurowca w Omaha w Nebrasce, pracuje zaledwie 12 osób, w tym kilka sekretarek, księgowy i makler. Wyposażenie biura Buffeta nie imponuje ani nowoczesnością ani bogactwem. Do tego wszystkiego udało mu się wychować dzieci na ludzi mających własne marzenia i nie korzystających z pieniędzy ojca. Kochają go mimo, że nieraz odmawia pożyczek i uprzedził, że nie odziedziczą po nim majątku – Buffet postanowił przekazać ogromną część swojej fortuny na cele charytatywne. Wartości pieniądza uczył dzieci, kiedy jeszcze były małe – postawił w domu jednorękiego bandytę, któremu wrzucały w zapale całe swoje tygodniówki. Ale do czasu.

Buffet nie przejmuje się co powiedzą inni - ani w interesach, ani w życiu prywatnym. Przyjaźni się z Billem Gatesem, z którym łączy go relacja ojcowsko-synowska, porozumienie intelektualne, zamiłowanie do prostoty i upodobanie do filantropii.

Autor filmu, Peter Kunhardt, towarzyszy z kamerą Warrenowi Buffettowi i rozmawia z nim oraz jego najbliższymi przyjaciółmi i współpracownikami.

Premiera dokumentu „Być jak Warren Buffett” we środę 7 czerwca o 21 w HBO2.