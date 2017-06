Maluch dla Toma Hanksa w urodziny aktora

- Będziemy hucznie obchodzili urodziny aktora. Spodziewajcie się ogromu niespodzianek, a w roli głównej Fiata 126p dla Toma Hanksa – powiedziała Jaskólska.

Jak dodała samochód w wakacje poleci do Stanów Zjednoczonych i tam Hanks go otrzyma. Bielszczanka ma nadzieję, że tak, jak zadeklarował to gwiazdor, wspólnie z nim przekręci wówczas kluczyk w stacyjce.

Jaskólską na pomysł sprezentowania gwiazdorowi Fiata 126p naprowadził sam aktor. Jesienią ub.r. opublikował w internecie zdjęcie, na którym otwiera drzwi do sfatygowanego auta. "I'm so excited about my new car!! (Jestem taki podekscytowany moim nowym autem)" – podpisał je.

Bielszczanka wpadła na pomysł, by zebrać pieniądze i kupić Fiata dla aktora. Ideą podzieliła się na Facebooku. Zaproponowała, by pieniądze, które zostaną po zakupie, zasiliły konto bielskiego szpitala pediatrycznego. Odzew bielszczan był entuzjastyczny. Akcja ruszyła pod koniec roku i odbiła się szerokim echem w mediach na całym świecie. Pojawili się sponsorzy, którzy sfinansowali zakup auta i jego remont.

O akcji dowiedział się Hanks i był nią zachwycony. W mailu do Jaskólskiej przyznał, że nieco żartował z samochodu, ale dodał, iż bardzo mu się on podoba. Napisał też, że gdzieś w tyle głowy pojawiło się u niego marzenie, by mieć takie auto. Nie przypuszczał jednak, że ktoś zorganizuje akcję. Zaprosił bielszczankę wraz z dziećmi do Stanów Zjednoczonych i zadeklarował pomoc dla bielskiego szpitala.

43-letnie auto dla Hanksa zostało kupione w Suwałkach. Zimą trafiło do Bielska-Białej, gdzie wpierw zajęli się nim mechanicy, którzy przeprowadzili gruntowny remont. Później trafił w ręce specjalistów. Pracowali nad jego wnętrzem, aby było nie tylko godne gwiazdora, ale także, by znalazły się w nim elementy nawiązujące do Bielska-Białej. Efekt tych prac zostanie zaprezentowany 9 lipca.

Fiat 126p kilkadziesiąt lat temu zmotoryzował Polskę i do dziś uchodzi za kultowy, choć na polskich drogach jest już rzadkością.

Hanks jest drugim po Spencerze Tracy aktorem, któremu udało się zdobyć statuetkę Oscara dwa razy z rzędu za rolę w filmach "Filadelfia" i "Forrest Gump". Popularność przyniosły mu też role w obrazach "Szeregowiec Ryan", "Cast Away: Poza światem", "Masz wiadomość", "Kod da Vinci", czy "Bezsenność w Seatle".