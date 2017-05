Wyznania byłego gangstera

Pisanie piosenek to mądra zabawa

Oto, nawrócony, czterdziestokilkuletni Piotr, w poprzednim wcieleniu – gangster, porzuca dotychczasowe życie. 18. urodziny spędził w więzieniu – to był jego pierwszy, ale – nie ostatni raz. Był jeszcze wtedy w domu dziecka. Kilka razy próbował popełnić samobójstwo. Były też narkotyki, ucieczki przed policją. Całe dotychczasowe życie sprawiał cierpienie innym i wzbudzał w ludziach strach. „Prawo jest bezsilne wobec przemocy” – taki między innymi tatuaż ma na brzuchu.

Był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Wymuszenia, zastraszenia, okaleczenia – były codziennymi zleceniami, porwania dla okupu należały do „lepszych”. Zagłuszał życiem na adrenalinie przestępczą codzienność, gdy w czasie jednej z „akcji” zginął jego brat. Aż wskutek złego zastrzyku Piotr został sparaliżowany i trafił do szpitala, gdzie spotkał leżącego obok na łóżku człowieka mogącego być jego ofiarą…. To było pierwsze otrzeźwienie. Sprawność fizyczna powróciła wraz z pragnieniem zmiany życia.

Po wyjściu z więzienia Piotr postanowił ułożyć sobie życie od nowa. Podjął pracę w hospicjum – pierwszą legalną w swoim życiu. Sprząta kible, karmi podopiecznych, pomaga im się ubrać, ścieli łóżka. Próbuje odnaleźć swojego ojca, którego nie widział wiele lat. Postanawia usunąć tatuaże, kiedy uświadamia sobie, że przeszkadzają innym… Widzowie towarzyszą jego kolejnym krokom przystosowywania się do nowej sytuacji, słuchają jego opowieści o dawnym życiu. Czy wytrwa w tym nowym - pokaże przyszłość...

Premiera dokumentu „Nauka chodzenia” we wtorek 30 maja o 22.55 w TVP 2.