Netia Off Camera: Nagrody dla scenarzystów

To inspirowana faktami historia kariery szpiegowskiej młodego nauczyciela. Akcja filmu rozgrywa się w latach 1973-1983. Zmanipulowany przez służby wywiadowcze Marek – zdolny germanista, wykorzystuje tożsamość prostego robotnika i wyjeżdża do RFN, by tam odnaleźć jego prawdziwą matkę – wysiedloną z Polski Niemkę, żonę oficera Wermachtu. „We własnej osobie” jest opowieścią o dwojgu ludziach żyjących jednym życiem i o systemie sięgającym po wszystko, co przynależne jednostce – w tym jej tożsamość.

Druga nagroda ufundowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej trafiła do Jakuba Stożka za „Próbę matki” — współczesną opowieść o dojrzewaniu zbuntowanej nastolatki, która wybiera między lojalnością wobec swojej wychowawczyni z domu dziecka a przywiązaniem do biologicznej matki.

Trzecia nagroda przypadła Mice Dunin i Kindze Dębskiej – autorkom scenariusza „Zabawa, zabawa” o trzech kobietach w różnym wieku, które mają problemy z alkoholem, miłością, życiem.

Wszyscy finaliści otrzymali stypendia ufundowane przez PISF, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje projekty w Szkole Wajdy.

Przewodnicząca tegorocznego jury Anna Waśniewska-Grill podkreśliła, że poziom konkursowych prac był w tym roku bardzo wysoki. Pojawiły się intrygujące prace futurystyczne odbijające, jak w krzywym zwierciadle dzisiejsze lęki, rejestrujące zanik głębszych więzi międzyludzkich, komentujące zatracanie się w dążeniu do fizycznego piękna.

Razem z Anną Waśniewską-Grill laureatów wybrali Kinga Gałuszka, Krzysztof Rak oraz Maciej Sobieszczański.

Konkurs Script Pro organizowany jest przez Szkołę Wajdy i Fundację Off Camera. Partnerami konkursu Script Pro są Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz CANAL +.

W ubiegłych latach wśród wyróżnionych w konkursie scenariuszy, które następnie zostały przeniesione na ekran, znajdują się m.in. „Córki Dancingu” Agnieszki Smoczyńskiej (wg scenariusza Roberta Bolesty), „Bogowie” Łukasza Palkowskiego wg scenariusza Krzysztofa Raka, „Plac zabaw” Bartosza Kowalskiego (współautorem scenariusza jest Stanisław Warwas), „Ostatnia Rodzina” Jana P. Matuszyńskiego wg scenariusza Roberta Bolesty, czy „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida (scenariusz Macieja Pisuka).