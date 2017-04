Straszny Doktor Rozkosz

Wielkie koncerny używają cukru bez skrupułów gdzie się da i ile się da – branża spożywcza to potężna gałąź przemysłu. Przetworzona żywność to obfitość cukru. Nadaje on smak i płatkom śniadaniowym, jogurtom, sosom, chlebowi, zupom, hot dogom.

– Każdy chce sprzedawać jak najwięcej. Jak osiągnąć błyskawiczny wzrost? – dodawać trochę więcej cukru! – radzi Dr Howard Moskowitz, konsultant branży, zwany Doktor Rozkosz. Konkretna mieszanka składników powodująca pożądanie konsumentów nazywana jest bowiem przez producentów „punktem rozkoszy”.

Moskowitz nauki pobierał na Harvardzie, posługuje się naukowymi wykresami, tylko czy w dobrej sprawie?....

Kanadyjczycy spożywają średnio 26 łyżeczek cukru w ciągu jednego tylko dnia!

Składa się to na 40 kg rocznie. W puszce coca-coli jest 10 łyżeczek cukru!

A cukier – jak uważają lekarze - jest znacznie gorszy dla organizmu niż tłuszcz. Jest toksyczny, to trucizna, bo nie tylko puste kalorie, ale i zakłócenie funkcjonowania organizmu tracącego rozeznanie, czego naprawdę potrzebuje.

Nadmierne spożycie cukru powoduje nie tylko choroby przewlekłe takie jak cukrzyca, ale sprzyja nowotworom, a także rozwojowi choroby Alzheimera.

Grupy czerpiące zyski z cukru prowadzą jednak od lat strategie podobne do przedsiębiorstw tytoniowych, które także wiedziały, jakie zagrożenia niosą ich produkty - zastraszają naukowców publikujących badania niesprzyjające interesom korporacji, znoszą rozsądne regulacje.

Autorzy dokumentu pokazują metody działania korporacji, dla których zysk jest wszystkim - wynajmowanie przez branżę specjalistów gotowych na kreowanie korzystnego wizerunku, opłacanie raportów.

Tak więc zrealizowana przez kanadyjskich dokumentalistów historia o szkodliwości cukru jest nie tylko uświadomieniem zagrożeń dla zdrowia, ale i przyczynkiem do pokazania mechanizmów rządzących współczesnym światem.

Trzeźwiące. Polecam.

Premiera kanadyjskiego dokumentu „Gorzka prawda o cukrze” w poniedziałek 1 maja o 22 w Kuchni+.