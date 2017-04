Narcyz z krowim ogonem

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Zwierzenia rozpoczyna od stwierdzenia, że ma brzydki kolor włosów „jak krowi ogon” i dlatego musi go pudrować…

Od lat niezmiennie występuje w swoim eleganckim czarno-białym wytwornym kompleciku, z włosami związanymi w kucyk, czarnych okularach i rękawiczkach. Rękawiczki, jak wyjaśnia, chronią przed brudem. Dzięki czarnym okularom może niepostrzeżenie obserwować – co lubi robić. Kucyk spina niesforne kręcące się z natury włosy, których niesubordynacji nie znosi.

Czarne sztyblety z krokodyla, które nosi na co dzień – uważa za zupełnie zwyczajne buty. A że mają niewielki obcas – to nigdy nie bolą go plecy…

Nie lubił być dzieckiem – jak się zwierza. Chłopiec z Niemiec, syn bogaczy, otoczony książkami i służbą - spędził dzieciństwo na wsi marząc o wielkich miastach. Ojca, globtrotera, widywał rzadko. Matka nauczyła go kpić z samego siebie, choć w dzieciństwie nie były to proste lekcje.

Uwielbiał też wtedy tyrolskie kapelusiki i ubieranie się inaczej niż wszyscy. Nosił długie włosy, bo chłopcy nosili krótkie.

– Uważałem się za pępek świata – przyznaje przed kamerą Lagerfeld. – Zawsze chciałem być inny niż wszyscy.

W 1949 roku matka po raz pierwszy zabrała go na pokaz Diora w Hamburgu.

Z radością opuścił rodzinne Niemcy i przeniósł się do Paryża. Tam dość szybko wygrał konkurs na projekt płaszcza, ten sam, w którym nagrodę za najpiękniejszą sukienkę otrzymał Yves Saint Laurent. Przyjaźnili się potem, ale – do czasu…

Tworzy kilka razy więcej niż koledzy. Rysuje kosmetykami do makijażu, bo uważa, ze tak jest najszybciej.

- Nigdy w życiu nie piłem, nie paliłem ani nie brałem narkotyków – deklaruje przed kamerą. – Narcyzm to dobra rzecz, bo nie pozwala się zaniedbywać.

O okresie żałoby po śmierci przyjaciela, gdy tył i coraz gorzej wyglądał – nie chce opowiadać, bo – jak twierdzi – nie chce się nad sobą rozczulać.

Chętnie za to, choć powściągliwie, opowiada o swojej miłości do Francji, która stała się jego ojczyzną.

W filmie bogato ilustrowanym smakowitymi archiwaliami m.in. z Coco Chanel – Lagerfeld sam przedstawia swoją historię siedząc na tle swojej biblioteki liczącej 50 tysięcy tomów…

Premiera francuskiego dokumentu „Karl Lagerfeld – samotny król” we wtorek 4 kwietnia o 22 w Canal+ Discovery.