Złote Maliny dla "Hillary's America"

Foto: materiały prasowe

Złotymi Malinami za najgorsze produkcje filmowe minionego sezonu "wyróżniono" w sobotę "Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party" Dinesha D'Souzy - film dokumentalny krytykujący kandydatkę Demokratów do Białego Domu.