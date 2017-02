Berlinale 2017: Polacy w konkursie

Berlinale 2017: Holland w konkursie głównym, Czekaj w Generation 14 plus

Dwa lata temu z nagrodą za reżyserię „Body/Ciała” wróciła ze stolicy Niemiec Małgorzata Szumowska. W ubiegłym roku jury uhonorowało scenariusz „Zjednoczonych Stanów Miłości” Tomasza Wasilewskiego. W tym roku o berlińskie Niedźwiedzie będzie walczył „Pokot” Agnieszki Holland - ekranizacja powieści Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez kości umarłych”. Jego pokaz odbędzie się w najbliższą niedzielę, 12 lutego.

W konkursie filmów krótkich znalazł się dokument Michaliny Musielak „Miss Holocaust”. To film o odbywającym się w Hajfie konkursie piękności. Biorą w nim udział stare kobiety, które przeżyły Holocaust. Głównie po to, by głośno mówić o traumie, którą przeżyły.

Do sekcji Genetarion 14 Plus zakwalifikowano „Królewicza Olch” Kuby Czekaja i „Butterfly Kisses” Rafała Kapelińskiego, reżysera polskiego pochodzenia, który mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Współproducentem filmu jest Solopan, a matkę głównego bohatera gra tu Małgorzata Ścisłowicz, znana m.in. z „Dnia świra” i „Wesela”.

Z kolei w programie Forum znalazła się nowa, szwajcarsko-austriacko-polaka produkcja Grega Zglińskiego „Zwierzęta”. W Forum Expanded zostaną pokazane „Serce miłości” Łukasza Rondudy i współfinansowany przez PISF wideo-esej „Rudzienko” amerykańskiej artystki Sharon Lockhart.

Wydarzeniem Berlinale, które nigdy nie unikało polityki będzie zapewne pokaz dokumentu „Uwolnić Olega Sencowa”. W filmie współprodukowanym przez polską formę Mesasge Film wypowiadają się m.in. Agnieszka Holland i Krzysztof Zanussi.

Warto też zwrócić uwagę na sukcesy polskich aktorów. Zofia Wichłacz zakwalifikowała się do programu „Shooting Stars” promującego młodych aktorów europejskich, a Jakub Gierszał znalazł się na prestiżowej liście „10 Europeans to Watch” przygotowanej przez branżowe amerykańskie pismo „Variety”.