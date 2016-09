Premiera filmu, którego reżyserem jest Antoni Krauze, odbyła się w wczoraj w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Jarosław Kaczyński powiedział, że jest człowiekiem, który "taki film mógł odebrać tylko w sposób bardzo szczególny". - Ta tragedia dotyczyła mnie w sposób najbardziej bezpośredni i osobisty – mówił w rozmowie z TVP INFO.

Prezes PiS powiedział, że chociaż to, co wydarzyło się w Smoleńsku jest tragedią, to "reakcja na film to po prostu radość, że ten film jest".

– Zapraszam każdego Polaka, który chce znać prawdę, aby ten film zobaczył – dodał.

Kaczyński podkreślił, że film będzie prezentowany w różnych krajach.

"Smoleńsk" opowiada o katastrofie samolotu z 10 kwietnia 2010 r., w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama Maria Kaczyńska.

