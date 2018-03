Muzyka osobistego cierpienia

Sławny niemiecki dyrygent Christoph Eschenbach zapewnił dodatkowš kulminację tegorocznego Wielkanocnego Festiwalu Beethovenowskiego.

Jeden z wiernych bywalców tej imprezy powiedział po czwartkowej II Symfonii Mahlera, zakończonej porywajšcš muzycznš wizjš Zmartwychwstania, którš zaprezentował katowicki NOSPR pod dyrekcjš Amerykanina Leonarda Slatkina, że dla niego tegoroczny Wielkanocny Festiwal Beethovenowski zakończył się tym niezapomnianym koncertem. Istotnie po wspaniałej muzycznej kulminacji trudno coœ jeszcze dodać. A zaplanowane w Wielki Pištek „Stabat Mater” Antonina Dvořáka mogło się wydawać utworem nazbyt skromnym.

To wszakże błędne odczucie. TemaMatki Bożej przepełnionej cierpieniem i stojšcej pod krzyżem, na której zawisł jej syn – inspiruje kompozytorów od czasów œredniowiecza. Antonin Dvořák dodał do niego własne, osobiste cierpienie, „Stabat Mater” napisał przecież po œmierci trojga swoich małych dzieci.

Rozpacz w pochodzšcym z poczštku XIV wieku tekœcie, który wykorzystał czeski kompozytor, nie jest krzykiem. To cierpienie w ciszy, w samotnoœci. I tak je ujšł Antonin Dvořák w dziesięcioczęœciowej, rozbudowanej kompozycji na orkiestrę, chór i czworo solistów. Poczštek ma, co prawda, symfoniczny rozmach, potem jednak muzyka została rozpisana na poszczególnych solistów, by dopiero w finałowym „Amen” wzmocnić potęgę brzmienia.

Intymnie też potraktował to „Stabat Mater” Christoph Eschenbach, prowadzšc na festiwalu orkiestrę Filharmonii Narodowej oraz chór Opery Narodowej. Szczególnie ciekawie wypadł ten drugi zespół – w wielu miejscach wyciszony, z precyzyjnymi głosami żeńskimi i męskimi, œpiewajšcymi osobno lub też operujšcymi mocnym, zwartym forte. W olbrzymiej przestrzeni Teatru Wielkiego instrumenty dęte orkiestry Filharmonii Narodowej wydawały się być lekko przytłumione, może jednak tak właœnie chciał je stonować doœwiadczony dyrygent.

Z czwórki solistów, odnoszšcych sukcesy na estradach i scenach œwiata, największe wrażenie wywarł obdarzony miękki basowym głosem Rosjanin Mikhail Petrenko. Delikatny sopran Austriaczki Geni Kühmeier niknšł nieco w tej olbrzymiej przestrzeni. Mezzosopran sławnej œpiewaczki wagnerowskiej Michele Breedt wydawał się nieco rozwibrowany, a wywodzšcy się z Malezji, ale zwišzany z Wiedniem, tenor Steve Davislim œpiewał ze zbyt operowš manierš.





Doœwiadczony Christoph Eschenbach potrafił te różne glosy zespolić w zgranym kwartecie. A po ponad dwóch tygodniach koncertów takie muzyczne wyciszenie w Wielki Pištek mogło się dla słuchaczy okazać bardzo potrzebne.