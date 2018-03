Anne-Sophie Mutter. Tej artystce należy pozwolić latać

Jedna z najwybitniejszych œwiatowych skrzypaczek ostatnich dekad jest wyjštkowym goœciem 22. Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena.

Z orkiestrš NOSPR zagrała w Warszawie i Katowicach koncert D-dur Beethovena. Ten utwór towarzyszy jej od poczštku, gdy w połowie lat 70. jako 13-letnia dziewczyna pojawiła się na estradach œwiata promowana przez legendarnego Herberta von Karajana. Podczas tegorocznego festiwalu wystšpiła ponadto z pianistš Lambertem Orkisem w wieczorach muzyki kameralnej w Krakowie, we Wrocławiu i ponownie w Katowicach. Wykonywała wówczas m.in. utwory Krzysztofa Pendereckiego, którego przyjaŸniš szczyci się od lat. Razem zdobyli m.in. nagrodę Grammy w 1998 r.

Ktoœ powiedział, że podczas pani występu anioły latały w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Czuła pani magię tego wieczoru? To pani była aniołem

Anne-Sophie Mutter: Ta sala ma cudownš akustykę. To ciekawe, że wspomina pan latanie. Przypominam sobie słowa Kurta Masura z próby przed koncertem z New York Philharmonic. Przygotowywaliœmy wtedy koncert Beethovena i nie wszystko układało się tak, jak chcieliœmy. Nie udawało się uzyskać brzmienia muzyki kameralnej, o jakie nam chodziło. Kurt Masur przerwał grę i zwrócił się do orkiestry: „Przyjaciele, pozwólcie jej latać”. Z pianistš Lambertem Orkisem gramy od 30 lat, wspaniale się nam lata, we wrocławskiej sali Narodowego Forum Muzyki wyjštkowo. Ta sala pozwala na wydobycie każdego koloru, każdego tonu, dynamiki dŸwięku, który nie jest wymuszony, szorstki, nigdy nie jest nijaki. Przeciwnie, tu dŸwięk cišgle tętni życiem i nie ma w nim też przesady. To prawdziwy stradivarius wœród sal koncertowych, mogę tylko pogratulować. Kto projektował tę akustykę?

Tateo Nakajima stworzył to brzmienie.

Cudowne. Pracujemy teraz nad powstaniem nowej sali koncertowej w Monachium, mam nadzieję, że akustyk wrocławskiej sali bierze udział w konkursie na zaprojektowanie brzmienia w Monachium. Najlepiej, gdy konkurujš ze sobš znakomitoœci.

Gdy zapytałem go o płeć tej sali, odpowiedział po namyœle, że ma bardziej męski charakter. Jak pani postrzega muzyczne przestrzenie, w których występuje?

We wszystkich nas tkwiš chromosomy męskie i żeńskie, cechy charakterystyczne obu płci. Muzyka też jest dla mnie właœnie taka: damsko-męska, uniseks.

Sala z jej akustykš jest rodzajem instrumentu, no ale instrument, na jakim muzyk gra, również bardzo się liczy.

Od 1983 r. wierna jestem skrzypcom Stradivariusa z 1710 r. Lord Dunn-Raven to znakomity instrument i zdaję sobie sprawę ze swojego szczęœcia grania na nim już od kilku dekad.

Co się stało ze skrzypcami Emiliani z 1703 r.?

Mam je cišgle, czasem gram na nich w wolnym czasie, ale już nie na scenie.

Kilka miesięcy temu ukazała się pani najnowsza płyta z muzykš kameralnš Schuberta. Nie mogę zapomnieć albumu z pani wersjš koncertu Dvořáka, nagranš z Filharmonikami Berlińskimi. Co znajdzie się na kolejnym albumie? To będzie coœ symfonicznego czy kameralnego?

Właœnie nagraliœmy z Lambertem Orkisem II sonatę Pendereckiego. W sierpniu ukaże się jubileuszowy album monograficzny z kompozycjami Krzysztofa Pendereckiego napisanymi dla mnie. Będzie się składał z dwóch płyt, znajdš się na nich oczywiœcie „La Follia”, „Duo concertante” i koncert skrzypcowy „Metamorfozy”, który wykonamy na żywo również w Polsce jesieniš, z okazji urodzin kompozytora. Razem z maestro jedziemy z tym utworem do Chin, zaplanowaliœmy także tournée po Europie. To ważny rok dla Polski, jubileusz wielkiego twórcy, jemu zatem poœwięcamy ten czas.

Z jakimi uczuciami opuszcza pani Wrocław?

Dla mnie jako Niemki wizyty w Polsce sš zawsze szczególne z powodu naszej historii. Czuję, że muzyka naprawdę może zbliżać do siebie ludzi różnych narodów, udowodniła już, że potrafi pomóc zabliŸnić rany, zawierać przyjaŸnie.