Cieślik: Piłka i karabin

Kiedy słyszę słowo kultura, odbezpieczam rewolwer – miał powiedzieć Hans Jost (a później te słowa przypisywano Goebbelsowi).

Ja mam podobnie, kiedy słyszę o ideałach sportu, co skądinąd z kulturą ma wiele wspólnego. Może kiedyś miało to jakieś znaczenie, ale w kulturze konsumpcji, gdzie wszystko da się kupić, brzmi jak żart. Piszę te słowa w dniu inauguracji mundialu, który Władimir Putin kupił tylko po to, żeby przykryć, jak to się mówi w języku PR, poczynania w rodzaju aneksji Krymu czy trucia byłych agentów. Wcześniej kupił zresztą również zimowe igrzyska, a ideały olimpijskie w takim kontekście brzmią równie komicznie.

Ale że przez najbliższe tygodnie świat będzie się kręcił w tempie piłki futbolowej, warto dodać kilka zdań o tej akurat dyscyplinie. Mamy skorumpowane międzynarodowe instytucje, w których działalność ingerowała nawet amerykańska FBI. Działo się to w związku z kupowaniem głosów przez organizatorów mundialu w Katarze i Rosji. Tak, tak – w obu tych przypadkach doszło do udowodnionej korupcji. I co? I nic. Mistrzostwa świata będą, jak miały być. Dodajmy jes...