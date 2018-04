Cieślik: Proces o galaretkę

„Gładki jest jak galaretka i podobnie do niej oœlizły" – sam mam czasem ochotę napisać tak o kimœ.

Ale się powstrzymuję. Krytyk portalu Interia się nie powstrzymał i takimi słowami okreœlił piosenkarza Rafała Brzozowskiego w swojej recenzji. Było tego zresztš więcej. Jeœli recenzent nazywa wykonawcę „beztalenciem, które trwa na scenie muzycznej tylko i wyłšcznie w obły sposób wdzięczšc się do pań w zaawansowanym œrednim wieku i wciskajšc się do każdego możliwego klakierskiego show" – znać, że go nie ceni. Dlatego nie dziwimy się, gdy ów recenzent Paweł Waliński teksty piosenkarza nazywa grafomaniš, a jego płytę koszmarem, który „odchoruje z pewnoœciš". Zaczynamy się dziwić, dopiero czytajšc przeprosiny opublikowane przez portal i krytyka za „sformułowania naruszajšce dobra osobiste" Rafała Brzozowskiego. Jeszcze dziwniejsze, że recenzje, o których mowa, ukazały się kilka lat temu, a zostały wycofane na mocy ugody prawników portalu i piosenkarza.

Ugoda oznacza, że sšdowy proces o galaretkę, który miał szansę stać się medialnym hitem, niestety się nie rozpoczšł. A szkoda, bo byłaby to naprawdę ciekawa sprawa, i to nie tylko w warstwie anegdotycznej. Być może sšdowi udałoby się udzielić odpowiedzi na pytanie, gdzie przebiegajš granice wolnoœci słowa i dopuszczalnej krytyki. A tak mamy niebezpieczny precedens, bo bodaj pierwszy raz w historii polskich mediów krytyk przeprasza za recenzję. Co będzie dalej? Próby pozywania recenzentów zdarzały się już wczeœniej (np. producent filmu „Kac Wawa" kontra Tomasz Raczek), a skoro w czasach kryzysu mediów nawet właœcicielom tabloidów brakuje pieniędzy na kosztowne boje sšdowe, może być tylko gorzej.

Co do mnie, sšdzę, że recenzent posunšł się trochę za daleko, piszšc o galaretce i oœlizłoœci. Te stwierdzenia sš do obrony, jeœli się uzasadni, że odnoszš się do muzyki i wizerunku, a nie do samego piosenkarza. Ale tak po ludzku to krytyka rozumiem, bo sam czasem spotykam się z takš oœlizłoœciš, że domaga się nazwania jej po imieniu.

Autor jest zastępcš dyrektora Programu III Polskiego Radia