Pokolenie Z już niedługo przemebluje nam świat

Od niepamiętnych czasów młodzież była noœnikiem zmiany. Bunt i niechęć do podšżania utartymi œcieżkami były nieraz powodem poważnych problemów, ale i motorem dynamicznych transformacji, bez których nie byłoby postępu. Bez kreatywnoœci młodzieży œwiat po prostu stanšłby w miejscu.

Wprowadzane zmiany zazwyczaj zawsze były ewolucyjne, pierwsza rewolucja nastšpiła dopiero w drugiej połowie XIX w. wraz z pojawieniem się silnika napędzanego parš. Istniały oczywiœcie duże rozbieżnoœci zdań pomiędzy zwolennikami klasycznych urzšdzeń napędzanych siłš ludzkich lub zwierzęcych mięœni oraz postępowymi rewolucjonistami, dla których energia powstajšca z pary była motorem napędzajšcym postęp. Ot, takie klasyczne różnice pokoleń. Ale według mnie to, co się dzieje obecnie i jak bardzo pokolenie młodzieży urodzonej po 1995 r. różni się od swoich rodziców nie da się porównać do żadnego zdarzenia w historii. To tak jakby œredniowiecze spotkało się z oœwieceniem. Trzeba sobie zdać w końcu sprawę z faktu, że kilka milionów przedstawicieli pokolenia „Z" weszło na rynek pracy lub niebawem na nim zawita.

Ich poglšdy na życie zasadniczo różniš się od osób 20 lat starszych. Ta młodzież nigdy nie doœwiadczyła innego syst...