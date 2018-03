Gwiazdowski: Jak to tak, niezależnie?

Okazało się, że Cambridge Analytica wykorzystywała informacje o użytkownikach Facebooka, by reklamować im polityków.

No i co? – że się zapytam. „Jeœli w pierwszym akcie sztuki na œcianie wisi broń, to w ostatnim akcie koniecznie musi wystrzelić" – powiadał Antoni Czechow. Skoro w pierwszym akcie zaczęliœmy gromadzić dane o ludziach, które oni zaczęli dobrowolnie udostępniać, to musiało się to skończyć tak jak w sztuce Czechowa.

Kto te dane będzie wykorzystywał? Cambridge Analytica to prywatna firma, która okazała się lepsza od różnych państwowych agencji. Swój algorytm może sprzedać komu chce. I o to jest ta cała awantura.

„Guardian" pisze, że algorytm był wykorzystany w kampanii Andrzeja Dudy w Polsce. No i co? Przecież nikt nie wsypywał do urn wyborczych głosów na Dudę, jak to miało miejsce w niedzielę w Rosji. Podobno wyborcom podsuwano Dudę (a póŸniej w Stanach Zjednoczonych Trumpa) jak jakiœ „niezwykły proszek do prania". Ale ci wyborcy właœnie tacy sš. Przez całe lata państwa wspierały takich właœnie wyborców i hodowały ich kolejne pokolenia. Czemu więc teraz się dziwiš?

Otóż wcale się nie dziwiš! Próbujš tylko zawłaszczyć algorytm, którzy pozwoli robić im to, co Cambridge Analytica zrobiła poza nimi. To normalne w tzw. demokracji plebiscytowej, w której władzę zdobywajš nie mężowie stanu, tylko różni „chippendales" ładnie wypadajšcy w telewizji. Bo na czym zarabiajš telewizje? Na reklamach masowych produktów wytwarzanych przez inne wielkie koncerny. Bez reklam proszków do prania, które piorš lepiej niż inne, nie byłoby pewnie komu kreować gwiazd dzisiejszej polityki.

Politycy wdzierajšcy się na ekrany pomiędzy rekla- mami dostosowujš się do poziomu reklam. Ale bynajmniej wcale nie z premedytacjš. Nie sš na tyle mšdrzy, żeby „zniżyć" się do gustów konsumentów. Telewizje kreujš nie tych, którzy głupotę udajš, ale tych, którzy sš najbardziej autentyczni. Przecież nie można psuć widzom miłego relaksu po kolejnym odcinku jakiegoœ serialu, przerywanego jakimiœ reklamami. Poruszanie zbyt trudnych spraw mogłoby wywołać u telewidzów-klientów-wyborców pewien dysonans poznawczy.

Mamy więc symbiozę polityków, koncernów medialnych i koncernów produkujšcych różne rzeczy, których nikt by nie kupił, gdyby nie natrętna reklama – podobnie jak polityków. I dlatego ominięcie tego układu przez Cambridge Analytica wyzwoliło tak nerwowš reakcję polityków i koncernów medialnych.

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego i szefem rady WEI