Zamiast jeść żabę, lepiej wynająć lwa

Jakże mało apetyczny widok! Rzšd z trudem przełyka medialnš żabę pt. Beata Szydło przyznała sporš nagrodę finansowš... Beacie Szydło. Nie tylko musi jš zjeœć, ale też... do niej się przyzwyczaić. Wiele bowiem wskazuje, że za rok kabaret z „samonagradzaniem" się powtórzy. Znów trzeba będzie łykać żabę w œwietle fleszy.

Tak jednak wcale być nie musi!

„Podnieœcie pensje ministrom i wiceministrom. Oni zarabiajš mniej niż podlegli im dyrektorzy departamentów! To absurd do kwadratu!" – pisałem we wrzeœniu ubiegłego roku przy okazji konstruowania budżetu. Argumentowałem, że praca w rzšdzie wymaga ogromnych kompetencji i obarcza najwyższš odpowiedzialnoœciš. Gdyby któryœ z decydentów przez chwilę się zastanowił i poszedł za tš radš, dziœ wstydu by nie było.

Ale nie! Politycy tak bardzo chcš się przypodobać suwerenowi, że bojš się nawet mówić o podwyższeniu pensji członkom rzšdu. Wolš utrzymywać propagandowš fikcję, że ministrom do życia wystarczy powietrze i satysfakcja z posiadania gabinetu. Z drugiej strony wszyscy wiedzš, że jakoœ trzeba im dopłacić. Inaczej pójdš do lepiej płatnej roboty w prywatnym sektorze. „No to dajmy im po cichu nagrody!" – wpada ktoœ na „genialny" pomysł. I wizerunkowa katastrofa gotowa.

Czy temu „geniuszowi" wydawa...