Surdykowski: Żydzi wrośnięci w polskość

Poskarżyła mi się kiedyœ pewna osobistoœć wymęczona spotkaniem ze społecznoœciš żydowskš, nie pamiętam już – Nowego Jorku czy Bostonu: „Gadamy w kółko o pojednaniu, a oni wcišż majš pretensje, kiedyż wreszcie będzie ta zgoda?". Moja odpowiedŸ była oczywista, ale politycznie niepoprawna: „Nigdy, panie ministrze".

Bo każdy człowiek zna dwie historie: jednš oficjalnš, zbadanš naukowo, spopularyzowanš w podręcznikach, wykładanš w szkołach; choć jej wersje też różniš się między sobš. Druga to historia opowiedziana: dzieje rodziny, dziadków, rodziców. Szczęœliwe narody i miejsca, gdzie ta osobista historia jest prawie pusta i stšd nudna. Polacy i Żydzi do nich nie należš, miejsca, gdzie przebywali, sš osmalone pożarem, zwilżone krwiš i użyŸnione popiołem.

Nie chodzi nawet o to, że pod jednym niebem nie ma miejsca dla dwu narodów wybranych. Rzecz w tym, że podczas ostatniej wojny, aby uratować i przechować Żyda – w kraju takim jak Polska, gdzie groziła za to œmierć – potrzebny był łańcuch co najmniej dwudziestu odważnych ludzi dobrej woli; zaœ aby zabić, wystarczył jeden bydlak. Zakładajšc, że w normalnym społeczeństwie liczba ludzi szlachetnych jest mniej więcej taka sama jak zbydlęconych, a większoœć jest wystraszona i obojętna, to szansa, że ukrywajšcy się dziadek albo ciotka trafili na szmalcownika, jest kilkadziesišt razy większa od szansy trafienia na Sprawiedliwego. Dlatego historia opowiadana w żydowskich rodzinach jest dla naszego narodu niekorzystna; bardzo różni się od historii oficjalnej. I nie ma na to rady.

Ale właœnie dlatego trzeba rozmawiać i poznawać się: bez złoœci, ale i bez nadziei na rychły powrót ze strasznej podróży, w jakš wysłała nas historia Bożego Igrzyska. Może i bez życzliwoœci, ale z wzajemnš ciekawoœciš. Dopiero wtedy zobaczymy, jak głęboko wielu Żydów – spotkałem takich od Nowego Jorku, przez Jerozolimę, aż po Sydney – jest wroœniętych w polskš kulturę. Nieraz głębiej i serdeczniej niż rodowici Polacy. Widocznie w tej glebie jest dla nich coœ fascynujšcego, a może i swojskiego. Jeœli nawet nie osišgniemy pojednania, to przynajmniej zaczniemy szanować nasze własne polskie korzenie.