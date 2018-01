Harem Kazimierza Wielkiego

Hit sylwestra: Zakopane, Zakopane – Zenek, góry i górale....

No i już. Jest nowy rok. Pożegnanie starego trochę nas kosztowało. Specjalnie na sylwestra do Zakopanego przyleciał z Puerto Rico Luis Fonsi. Zaœpiewał trzy piosenki i powiedział, że w zwišzku z tym nas kocha. Dzięki temu TVP pokonała konkurencję. No, ale oni majš inne cele: chcš zarabiać pienišdze. Celem telewizji publicznej jest kasę wydawać.

Do dziœ trwa ostry spór, czy wyższa oglšdalnoœć była na „Despacito", czy na Martyniuku i jego „Oczach zielonych". Ponieważ wszystko zależy od metody badania, my z powodów patriotycznych uznajemy zwycięstwo Zenka. Nie doœć że œpiewa po polsku, to jeszcze wyglšda jak Polak. Znaczy jak Zenek.

Tuż po sylwestrze zakotłowało się na zakopiańskim dworcu kolejowym, bo wszyscy naraz chcieli odjechać jednym pocišgiem do Warszawy. 300 osobom się nie udało. Jeœli byli wœród nich fani Maryli Rodowicz, to na pewno œpiewali „wsišœć do pocišgu byle jakiego". Byle jaki, byle jechał.

Przed końcem roku oddano do użytku kilka nowych dróg ekspresowych, między innymi obwodnicę Marek. A i tak wszyscy postanowili pojechać do Zakopanego i tam utknšć. Jest tylko jedno wyjœcie: budujmy mniej dróg, a więcej Zakopanych.

U nas Fonsi dostał pół miliona, a w Ameryce Mariah Carrey wypłakiwała się w telewizji, że nawet herbaty jej nie dali nas sylwestrze w Nowym Jorku. Powiedzmy sobie jasno: nasz prezes lepszy niż ich Trump. Nie tylko pod względem fryzury.

My zresztš jesteœmy wielbicielami Trumpa, zwłaszcza od kiedy zobaczyliœmy „Playboya" z Melaniš. Dlatego z uwagš obserwujemy jego awanturę z Kimem (tym z Północnej Korei, co to nikt nie wie, jak ma na imię, a jak na nazwisko). Awantura jest o to, kto ma guzik atomowy. Na atomach się nie znamy, ale jedno jest pewne. Kim ma jeszcze gorszš fryzurę niż Trump. I znowu prezes triumfuje.

W ogóle to TVP mocno odpaliła Nowy Rok. Dokładnie 1 stycznia ruszyła emisja serialu historycznego „Korona królów". Jedni od razu wiedzieli, że będzie zły, inni od razu, że dobry. Rację mieli ci pierwsi. Bohaterem „Korony królów" jest Kazimierz Wielki. Ten, co to zastał Polskę drewnianš, a zostawił murowanš. Jego kontynuatorem jest prezes Kurski. Zastał TVP murowanš, a zostawi paŸdzierzowš.

No i wszystkim się wydawało, że jak paŸdzierz, to ludzie nie obejrzš. Tymczasem obejrzeli. Pierwsze odcinki zobaczyło prawie 4 miliony widzów. I w sumie nawet nas to cieszy. I tak wolimy „Koronę królów" od „Sułtanki Kosem". Niby Turcy zrobili serial o haremie, ale u nas golizny więcej. A jakby jeszcze Kazimierz Wielki miał harem, to by dopiero był hit.

Wydawało się, że ten rok będzie należał do „Korony królów", na horyzoncie pojawiła się jednak bardzo poważna konkurencję. Patryk Vega przerabia „Botoks" na serial. W filmie był seks z psem, to może w serialu będzie seks z kotem? Wyjaœnienie dla podejrzliwych: to nie jest aluzja polityczna.

Nowy rok zaczšł się, zresztš nie pierwszy już raz, od zamkniętych lekarskich gabinetów. Ale że Polska do Trzech Króli nie pracuje, mało kto to zauważył. Napisaliœmy do Trzech Króli? A przecież chodziło nam o Szeœciu.

Trwajš negocjacje lekarzy z ministrem Radziwiłłem. O porozumienie nie będzie łatwo. Lekarze przekonujš ministra, że jest im Ÿle, minister przekonuje lekarzy, że jest im dobrze.

Poznaliœmy przebiegłe plany Macierewicza, który co chwila obwieszcza jakiœ dęty sukces, żeby tylko zwiać przed rekonstrukcjš. Jak będš szli z dymisjš, katapultuje się niczym słynny pilot.

Już za parę dni Człowiekiem Wolnoœci (tygodnika „Sieci") zostanie nowa prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. To nam przypomina, że mija równo rok od wypadku Antoniego, który gnał z Torunia, żeby zdšżyć na wręczenie nagrody prezesowi wszystkich prezesów. Na szczęœcie teraz nie ma powodu, żeby się spieszyć. Takich wybierajcie, to na ulicach będzie bezpieczniej.

Anna Grodzka chwali Macierewicza. I tak to właœnie jest. Wszyscy myœlš, że szef MON to jakiœ niebezpieczny prawicowy radykał. Tymczasem Ministerstwo Obrony dopiero pod jego rzšdami uznało, że transseksualizm nie może być przeszkodš w służbie w polskiej armii. Kogoœ to może zaskakuje? Nas nie. Nie od dziœ wiadomo, że Antoni ma dziwne upodobania.

Premier Mateusz Morawiecki w pierwszš oficjalnš podróż wybrał się do Budapesztu. No wiadomo, Polak, Węgier – dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. Twórcy słynnego powiedzenia jednego przewidzieć nie mogli. Że szabla będzie potrzebna na uchodŸców.

Przy okazji się okazało, że panowie premierowie Mateusz i Viktor znajš się już 30 lat. Szef polskiego rzšdu działał wtedy w Solidarnoœci Walczšcej, Orbán był młodym aktywistš węgierskiej opozycji. 30 lat... Ile to można przez ten czas wypić... A ilu uchodŸców pogonić...

Chociaż ostatnio Mateusz Morawiecki (czy też jego ojciec, ciężko się w tym połapać) coœ tam bšknšł, że w sumie 7 tysięcy uchodŸców to można by jakoœ w Polsce upchnšć. W PiS zawrzało, Krystyna Pawłowicz się zagotowała, a premier się krzywo tłumaczył. W ramach pokuty musi teraz trzy razy pójœć do telewizji Trwam i trzy razy odmówić wywiadu do TVN.

Kolejne historyczne osišgnięcie naszych rodaków. Pewien pasażer lotu do Malagi okazał się pierwszym w historii ruchu lotniczego, który bez powodu otworzył wyjœcie awaryjne, a potem wyszedł na skrzydło samolotu. I tak dobrze, że nie otworzył drzwi w powietrzu. To by była prawdziwa Samosierra albo inne Westerplatte.

A Kamil Stoch idzie jak burza i skacze jak szatan. Na lato Lewandowski, na zimę Stoch, a na resztę Morawiecki. No to na zdrowie. Za ten Nowy Rok.

Robert Górski, Kabaret Moralnego Niepokoju, autor serialu „Ucho Prezesa"

Mariusz Cieœlik, Program 3 Polskiego Radia