Michał Kuź: Kto się boi klasy średniej?

Fred Siegel to amerykański historyk, autor słynnej ksišżki „The Revolt Against the Masses: How Liberalism Has Undermined the Middle Class” (Rewolucja przeciwko masom: Jak liberalizm uderzył w klasę œredniš – 2014).

Ostatnio powtórzył jej głównš tezę w wywiadzie dla magazynu „Spike”. Stwierdził, że amerykański liberalizm od dłuższego czasu definiowany jest głównie przez wrogoœć do klasy œredniej. Politycznie dšży zaœ do budowania koalicji wysokich elit z migrantami i niższymi warstwami społecznymi. Wydaje się przy tym, że owa wrogoœć do klasy œredniej jest już cechš nie tylko amerykańskiego liberalizmu, ale i wielu europejskich socjaldemokratów. Poniżej dalsza częœć artykułu Mnie słowa Siegela uderzyły, kiedy wybrałem się z żonš na obsypany Oscarami film Guillermo del Toro „Kształt wody”. Oto bowiem sympatycznego wodnego stwora ratujš samotna niema kobieta, artysta gej i gderliwa afroamerykańska sprzštaczka, najczarniejszym z czarnych charakterów zaœ nie jest wcale sowiecki szpieg czy też zadufany w sobie amerykański generał – nie, złem wcielonym jest niejaki Richard Strickland (znakomity Michael Shannon), biały mężczyzna cytujšcy Biblię, majšcy domek na przedmieœciach, nowego cadillaca, dwójkę dzieci i urodziwš żonę. Karykaturalny wręcz poziom brutalnoœci i moralnego oraz fizycznego upadku, który osišga ta postać, trudno porównać z czymkolwiek innym w kinematografii. Na myœl przychodzi chyba tylko sugestywny portret kułaka z genialnego propagandowego filmu „Stare i nowe” Siergieja Eisensteina. Trudno oprzeć się też wrażeniu, że „Kształt wody”, choć osadzony w realiach zimnej wojny, ma być zemstš na typowym wyborcy Trumpa. Czy słusznie? Dziœ w wielu miejscach œwiata przedstawiciele klasy œredniej czujš się zagrożeni gospodarczo i kulturowo. Symboliczne biczowanie (del Toro nie jest jedyny) raczej ich nie uspokoi. Historia poucza, że wrogo traktowana klasa œrednia może się zbuntować i zwyciężywszy, pójœć w kierunku zachowawczego zamordyzmu. Albo, co gorsza, zostać ostatecznie pokonana i „rozkułaczona”. Wtedy zaœ reszcie pozostanie tylko... zapisać się do kołchozu. Autor jest politologiem z Uczelni Łazarskiego i Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego 15.03.2018 KuŸ: Polityka albo-albo 08.03.2018 Michał KuŸ: Niemcy potrzebujš Polski 01.03.2018 Michał KuŸ: Sułtan Selim i fake newsy 22.02.2018 Michał KuŸ: Mueller czyœci stajnię Augiasza 15.02.2018 Nowy autorytaryzm czy nowy absolutyzm?

