Surdykowski: Aborcja nie jest OK

Aborcja nie jest OK, jest złem. Myœlę tak nie tylko dlatego, że uważam się za katolika, a nade wszystko chrzeœcijanina.

Jest więcej powodów, które najlepiej znajš matki i ich lekarze, o ile tylko ci ostatni nie zamienili się w automaty do odwalania godzin, zabiegów i formularzy. Ale nikt, zwłaszcza chrzeœcijanie, nie może narzucać norm swoim współobywatelom, którzy wierzš trochę inaczej albo nie wierzš w ogóle. To nie jest kwestia tolerancji, ale fundamentów. Czy uznajemy innych ludzi za wolnych i odpowiedzialnych, kierujšcych się sumieniem, czy za sprzyjajšcš złu hordę, którš okiełzna jedynie strach? Czy w ogóle uważamy wolnoœć za coœ więcej niż puste hasło w sam raz pasujšce do konstytucji i na odœwiętne sztandary, ale nie do praktycznego zastosowania? Bo jeœli tak, to przestańmy zawracać sobie głowę demokracjš i przyznajmy, że praktyczna jest tylko dyktatura. W tej perspektywie maleje nawet straszny dylemat wyboru pomiędzy złem, jakim jest œmierć zarodka, a męczeństwem rodziców.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Bo wolnoœć boli. Zarówno własna, bo trzeba samotnie wybierać spoœród wielu dróg, nie majšc jednak ani boskiej mocy, ani boskiej wiedzy, ale też i cudza, bo inni mogš postępować inaczej, niż uważalibyœmy za słuszne. Dlatego boimy się wolnoœci, unikamy jej, choć chętnie obsypujemy jš fałszywymi komplementami. Tak jak podobnš gadaninš uspokajajš mężczyŸni nieczyste sumienia wobec kobiet, bez których nie byłoby ich na œwiecie. Stšd właœnie płynš pomysły wzmocnienia dogmatów albo ideowych urojeń państwowš sankcjš karnš.

Kiedyœ wystarczał strach przed piekłem. Dzisiaj potrzebny jest prokurator. Wzywamy go do aborcji, choć nie wiemy, w którym momencie zarodek staje się człowiekiem, pewnoœć ustanawia tylko koœcielny dogmat. Ale jeœli tak, to czemu prawo nie ma chronić przed innymi grzechami: cudzołóstwem, lekceważeniem postu i niedzielnej mszy? To znowu jest fundament: czy wolno kształtować ludzi na obraz i podobieństwo władcy i przymuszać do dobra paragrafem? Czy należy ich straszyć: „Bój się Boga”? Czy raczej zachęcać: „Kochaj Boga”, i zostawić miejsce na sumienie?