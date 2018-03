Opodatkowane inwalidztwo

W demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniajšcym zasady sprawiedliwoœci społecznej, ochronie podlega godnoœć człowieka (art. 30 konstytucji). Z niej wywodzš się inne prawa – między innymi prawo do własnoœci (art. 64 konstytucji). Państwo takie prowadzi politykę sprzyjajšcš zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli (art. 75 konstytucji). I w państwie tym Naczelny Sšd Administracyjny będzie się zajmował pobraniem od podatnika 19 proc. wartoœci mieszkania usytuowanego na czwartym piętrze budynku bez windy, które podatnik zamienił na mieszkanie na parterze, kiedy się rozchorował na nogi i przestał chodzić. Niestety, zamienił się przed upływem pięciu lat od daty, w której nabył swoje mieszkanie. Co gorsza, nie poinformował urzędu skarbowego, składajšc jakieœ (nie wiadomo jakie) specjalne oœwiadczenie, którego wzoru minister finansów nie ustalił, o tym, że był w sprzedawanym mieszkaniu zameldowany – czyli o tym, co urzšd skarbowy i tak sam wiedział z urzędu!

I nie jest to demagogia. To jest skondensowany opis stanu faktycznego. Notabene, gdyby podatnik wstrzymał się z chorobš nóg, to mógłby zamienić mieszkanie bez podatku! Bez składania żadnych oœwiadczeń! Miał więc pecha. Ale nie rońmy nad nim łez, bo miał też trochę szczęœcia. I trzeba mu go pogratulować. Bo przecież mogli go zamknšć do więzienia. I to też nie jest demagogia. Na szczęœcie postępowanie podatkowe urzędnicy zdšżyli przeprowadzić w terminie, w którym mogli to zrobić. W innych przypadkach, gdy groziło, że nie zdšżš, stawiali podatnikom zarzuty karne. Tylko i wyłšcznie po to, aby przerwać bieg przedawnienia.

Właœnie na podstawie takich zarzutów Sšd Rejonowy w Piasecznie – w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej – skazał zaocznie innego podatnika na grzywnę 3,5 tys. zł. Przez litoœć nie wspomnę nazwiska sędzi, która wyrok ten wydała, ale została ona powołana przez Krajowš Radę Sšdownictwa, stojšcš na straży niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów. Niestety, nikt nie stoi na straży ich mšdroœci. A wystarczyło akta przeczytać – nie mówię już o ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – by wiedzieć, że postawiony podatnikowi zarzut „uchylania się od opodatkowania", był nieprawdziwy! Podatnik bowiem z opodatkowania był zwolniony ustawowo i jedynie nie złożył „oœwiadczenia", że ma do tego prawo – o czym urzšd i tak wiedział.

Być może jednak dzięki temu, że jeden z podatników zachorował na nogi i pojawił się element współczucia, uda się namówić NSA, by przedstawił Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne, czy idiotyczne przepisy o opodatkowaniu zamiany mieszkań sš aby zgodne z konstytucjš. Š?

Autor jest adwokatem, profesorem Uczelni Łazarskiego i szefem rady WEI