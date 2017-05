Konieczna jest szeroka współpraca dla innowacji

Rz: Wiele mówi się o kolejnej rewolucji przemysłowej. Trudno sobie ją jednak chyba wyobrazić bez sieci 5G?

David Harmon: Stoimy u progu przełomu, który pozwoli zwiększyć prędkość transmisji 4G 100-krotnie. To jednak proces. Organizacja 3GPP opracowuje standaryzację dla sieci 5G. Intencją jest, by była ona gotowa do jesieni przyszłego roku. To ważne, by firmy telekomunikacyjne odpowiednio wcześnie poznały standardy techniczne dla 5G, a krajowi regulatorzy zajęli się opracowywaniem przepisów lokalnych, tak by standard 5G mógł być stosowany od 2020 r. Rozwój tej sieci da możliwość wdrażania nowych, zaawansowanych produktów i usług.

Jakich?

Na przykład wykorzystujących obraz w rozdzielczości już nie 4K, ale 8K, jak również rozwiązań z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. 5G umożliwi również zbieranie danych z gigantycznej liczby sensorów, np. w sektorach energetycznym i wodociągowym, czy z czujników w naszych samochodach.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań to kosztowne przedsięwzięcie. Jak poradzić sobie z barierą finansową?

Aby uzyskać 1-proc. wzrost PKB dzięki technologiom informatyczno-telekomunikacyjnym (ICT – red.), trzeba o 20 proc. zwiększyć nakłady inwestycyjne na ICT. Wszystkie innowacje wymagają inwestycji. Dlatego trzeba stawiać na współdziałanie w ich finansowaniu wielu stron – zarówno administracji rządowej, jak i sektora prywatnego. Ale potrzebna jest też współpraca ośrodków badawczych, uniwersytetów, instytutów naukowych. Każde 1 euro zainwestowane w badania generuje około 13 euro wartości dodanej w gospodarce.