Polska na radarze firm z USA

Rz: Bank JP Morgan myśli o przeniesieniu swojego back office z Londynu do Warszawy, Whirpool przenosi fabrykę AGD z Francji pod Łódź. Jak dużo jeszcze może być takich amerykańskich inwestycji w Polsce?

Tony Housh: Skala potencjalnych inwestycji amerykańskich w Polsce jest duża. Bardzo dobrym sygnałem dla inwestorów są sukcesy polskiej gospodarki, bo ten wewnętrzny rynek staje się coraz bardziej atrakcyjny, także pod względem jakości kapitału ludzkiego. Ze spotkań z władzami międzynarodowych i amerykańskich koncernów wiem, że mają one Polskę na swoim radarze, poszukując najlepszych lokalizacji dla inwestycji.

A jak Brexit może wpłynąć na decyzje inwestycyjne amerykańskich firm?

Oczywiście to kolejny elementem kalkulacji przy wyborze lokalizacji. Ale myślę, że Brexit może spowodować niepewność wśród amerykańskich firm, trudno powiedzieć przecież, ile będę trwały negocjacje i jakie będę ich efekty. Dla usług finansowych czy ubezpieczeniowych tzw. europejski paszport będzie bardzo ważny, podobnie jak dla wszystkich firm swoboda przepływu pracowników. Moim zdaniem Braxit może będzie negatywny dla Wielkiej Brytanii, ale za to może być plusem dla Polski.

Czy niskie koszty pracy w Polsce są tym, co przyciąga Amerykanów?

W Polsce praca może być rzeczywiście trochę tańsza niż w innych krajach. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest jakość kapitału ludzkiego, a pod tym względem jest coraz lepiej. Przykładowo, jeśli chodzi o usługi dla biznesu, to dawno minęły czasy prostego call center, teraz są to zaawansowane usługi wewnętrzne, analizy finansów, wsparcie IT itp., co wymaga wykwalifikowanych kadr.

Polska nie jest jedyna na mapie Europy, patrząc z punktu widzenia amerykańskiego biznesu. Z kim konkurujemy?

W pewnych sektorach taką konkurencją są kraje z regionu. Ale dotychczas dosyć często słychać było o porównywaniu Polski, Hiszpanii i Turcji. Teraz Hiszpania ma stosunkowo słabą sytuację gospodarczą, trochę lepszą niż kilka lat temu, ale wciąż trudno mówić o powrocie do wysokiego poziomu. Z kolei Turcja w ostatnim roku straciła dużo punktów, bo sytuacja polityczna w kraju nie daje pewności, jak będą traktowani inwestorzy zagraniczni. Więc znowu mamy plus dla Polski.

A jak wyglądają inwestycje w drugą stronę, czyli te polskie w Ameryce?

Jest ich mało, ale coraz więcej. Przykładowo producent świeczek Korona wybudował za 20 mln dolarów fabrykę w stanie Wirginia. Jego sprzedaż do Stanów była już wysoka, ale żeby ją zwiększyć, trzeba być bardziej elastycznym w reakcji na potrzeby rynku. Jest to utrudnione, jeśli wysyła się towary przez Atlantyk, nie da się szybko reagować. Swoje zakłady w Stanach postawiła też polska firma produkująca meble dla Ikei. Generalnie coraz więcej polskich firm stara się sprzedawać swoje produkty bezpośrednio amerykańskim firmom, a nie dystrybutorom, bo to daje większy zysk.

Jakie są możliwości zawarcia jakiejś umowy o wolnym handlu między USA a Europą?

Ostatnio pojawił się sygnał ze strony administracji amerykańskiej o powrocie do rozmów na ten temat, ale trudno powiedzieć dokładnie, co to znaczy. Myślę, że coraz więcej administracji rozumie, jak ważny jest to temat nie tylko dla amerykańskich firm działających w Europie, ale też dla europejskich firm działających w USA. Jest ich naprawdę bardzo dużo i tworzą ogromną liczbę miejsc pracy. Może to się wydawać dziwne, ale najnowsze modele BMW są produkowane w Stanach. I obecnie to BMW jest największym eksporterem samochodów w USA.