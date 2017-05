Rekordowy szczyt na Śląsku

Rusza IX Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, jedna z największych imprez biznesowych w Europie Środkowej. Trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących zgromadzi szefów największych firm, ekonomistów, przedstawicieli nauki, samorządów, polityków i reprezentantów instytucji europejskich. Będą dyskutować nad przyszłością Europy, zwłaszcza w kontekście przemian politycznych, rosnącej fali populizmu i zagrożeń związanych z umacnianiem się ruchów społecznych dążących do dezintegracji unijnych struktur.

Ważne rozmowy

Kongres otworzy sesja inauguracyjna „Inna Europa w innym świecie", poświęcona m.in. wpływowi nowych trendów na warunki prowadzenia biznesu. Jednym z tematów będzie Brexit oraz jego skutki dla wymiany gospodarczej, europejskiego rynku pracy, finansów i ewentualności kolejnych rozwodów z UE. Kolejnymi – prawdopodobne zmiany w europejskiej polityce spójności czy możliwość powstania Europy dwóch prędkości. Wśród prelegentów będzie były przewodniczący Parlamentu Europejskiego i były premier Jerzy Buzek, były premier Czech Jan Fischer, wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański czy były premier Litwy Andrius Kubilius.

W pierwszym dniu kongresu odbędą się także sesje dotyczące m.in. zagadnień IV rewolucji przemysłowej oraz roli inwestycji w badaniach i rozwoju dla zwiększania innowacyjności, określenia optymalnych granic dla ingerencji państwa w gospodarkę, przyszłości europejskiej energetyki czy znaczenia transgranicznych inwestycji. W kolejnych dwóch dniach dyskusje obejmą m.in. tematykę związaną z budownictwem, inwestycjami w infrastrukturze, ochroną zdrowia i przyszłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Jak co roku EKG stanie się okazją do rozmów pomiędzy politykami i biznesem. Zaplanowano także fora gospodarcze poświęcone współpracy Polski z zagranicą. Będą na nich omawiane możliwości zwiększania wymiany handlowej oraz inwestycyjnej m.in. z Izraelem, Indiami, Kazachstanem, Chinami i krajami Afryki.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, formuła kongresu została rozszerzona o wydarzenia dedykowane młodej przedsiębiorczości oraz innowacjom. 11–12 maja odbędą się European Start-Up Days. To platforma do kontaktów startupów z korporacjami oraz organizacjami wsparcia biznesu. Jej zadaniem jest integracja środowisk młodych przedsiębiorców z ekspertami i prezesami spółek. Swoje pomysły na biznes zaprezentuje finałowa setka startupów, które wzięły udział w konkursie Start-up Challenge. Będą je przedstawiać na arenie katowickiego Spodka i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym (MCK) w specjalnie zbudowanej Start-up Alley. Najlepsze projekty dadzą szansę na pozyskanie inwestora lub partnera biznesowego spośród tysięcy przedsiębiorców obecnych na EKG.

Wydarzeniem towarzyszącym EKG będzie także projekt EEC – Liderzy Przyszłości, zainicjowany podczas siódmej edycji kongresu i dedykowany studentom. Jest to przedsięwzięcie mające zwiększać udział ludzi młodych w życiu publicznym i propagować przedsiębiorczość.

Coraz więcej gości

Kongres, który zainicjowano w 2009 roku, nabiera coraz większego znaczenia. Pierwszy zgromadził ponad 3 tysiące uczestników. Druga edycja w rok później przyciągnęła już ok. 5 tysięcy gości. Natomiast w ubiegłorocznym kongresie uczestniczyła rekordowa liczba 8 tys. gości. W tym roku ma być ich jeszcze więcej.

Początkowo impreza odbywała się w kilku, a następnie kilkunastu miejscach Katowic, zlokalizowanych w hotelach, urzędach oraz miejskich instytucjach. W 2015 r. przeniosła się do nowego Międzynarodowego Centrum Kongresowego. To jedno z najnowocześniejszych tego rodzaju miejsc w Polsce: łączy funkcję konferencyjną, wystawienniczą i widowiskową. Może pomieścić 15 tys. osób, co wpłynęło na zwiększenie liczby uczestników EKG. Od ubiegłego roku wydarzenia kongresu odbywają się również w katowickim Spodku. Organizatorem kongresu jest Grupa PTWP, która od ubiegłego roku zarządza MCK i Spodkiem.

EKG stał się doskonałym narzędziem do promocji Katowic. Ekwiwalent medialny, czyli to co miasto musiałyby wydać na promocję, jaką przynoszą media relacjonujące kongres, już w 2015 roku przekroczył wartość 35 mln złotych. Dzięki napływowi gości zarabiają taksówki, sklepy, restauracje. W hotelach, gdzie frekwencja sięga 100 proc., ceny wzrastają kilkakrotnie.