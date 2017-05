Czas współpracy młodych wilków z grubymi rybami

Korporacje coraz mocniej poszukują innowacji, a startupy możliwości rozwinięcia skrzydeł. Duże i małe firmy – zamiast ze sobą rywalizować – mogą więc kooperować z wzajemnym pożytkiem. Szukanie platformy współpracy między jednymi i drugimi to jeden z elementów rządowej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Temat współpracy rekinów z młodymi wilkami będzie też jedną z myśli przewodnich European Start-up Days, wydarzenia towarzyszącego Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

100 innowacji z Polski

W ramach European Start-up Days odbędzie się konkurs Start-up Challenge, który będzie okazją do prezentacji 100 rodzimych innowacji. Zobaczyć będzie można m.in. projekt edukacyjnej aplikacji dla dzieci chorych na cukrzycę, słuchawki VR z funkcją odczuwania zapachów, bezwodną myjnię samochodową, inteligentny kosz na śmieci, a także koncept interaktywnej podłogi, personalizowanego suplementu diety czy platformy społecznościowej dla tzw. influencerów.

Część startupów, które zaprezentują się w Katowicach, może znaleźć wsparcie silniejszego partnera, który pomoże rozwinąć koncept i umożliwi ekspansję.

Jak pokazują badania UPC Biznes, 80 proc. rodzimych startupów chętnie przyjęłoby ofertę współpracy z silniejszym partnerem zagranicznym. Młodzi przedsiębiorcy najchętniej widzieliby włączenie swojego produktu lub usługi do oferty korporacji (42 proc.), wspólną pracę nad rozwojem projektu (38 proc.), a także promocyjne wsparcie większego partnera (35 proc.).

Transakcja wiązana

O tym, że wspieranie młodych, innowacyjnych firm to nie moda, ale konieczność, bez której budowanie silnej, nowoczesnej, konkurencyjnej i przede wszystkim innowacyjnej gospodarki jest niemożliwe, przekonuje Dominika Bettman, prezes ds. finansowych w Siemens Polska.

– Jest to niezbędne zwłaszcza dziś, w dobie digitalizacji, która obejmuje już praktycznie wszystkie dziedziny życia. Innowacyjność jest klamrą, która spina te wszystkie trendy. Aby dostosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, trzeba być o krok do przodu poprzez inwestycje w badania i rozwój – tłumaczy.

B+R to działalność, na którą Siemens wydaje aż 4,7 mld euro rocznie. Koncern jest jednym z liderów nowego trendu, polegającego na współpracy z małymi, młodymi, innowacyjnymi firmami.

– Utworzyliśmy specjalną jednostkę venture capital Next 47, która współpracuje ze startupami – wyjaśnia prezes ds. finansowych.

Także w naszym kraju koncern ma centra B+R oraz centra usług. – Współpracujemy z uczelniami i dostrzegamy duży potencjał Polski dla rozwoju technologii i innowacji. Mamy wspaniałych absolwentów uczelni technicznych, ekonomicznych, skupionych na rozwoju i otwartych na świat. Chcemy sięgać po te zasoby oraz wspierać młodych ludzi i innowacyjne firmy, dając im dodatkowe możliwości rozwoju – komentuje Dominika Bettman.

To transakcja wiązana, na której zyskują obie strony. – Dzięki nam młode firmy mogą się rozwijać, a my możemy korzystać z kreatywnych pomysłów, optymalizować rozwiązania tak, by lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów – zaznacza. I dodaje, że każda inwestycja niesie za sobą ryzyko. – Ale w tym kontekście słowo „kapitał" jest kluczowe, bo inwestycja w startupy to inwestycja w kapitał ludzki i jego kompetencje, a to jest zasobem trwałym – dodaje nasza rozmówczyni.