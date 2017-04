Tchórzewski: powinniśmy budować elektrownię jądrową

::"Wirtualny Nowy Przemysł": Janusz Steinhoff: nasze górnictwo nie pokryje w pełni krajowego popytu na węgiel

Należy uwzględnić fakt, że nasze górnictwo nie pokryje w pełni krajowego popytu na węgiel, m.in. ze względu na brak inwestycji w nowe kopalnie - mówi portalowi wnp.pl Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

::"Wirtualny Nowy Przemysł" Minister Tchórzewski dla wnp.pl: powinniśmy budować elektrownię jądrową

Dla uratowania energetyki węglowej potrzebne jest nam zmniejszenie emisji. Energetyka jądrowa jest zeroemisyjna i to dzięki niej będziemy mogli spełnić wymogi UE - zaznacza w rozmowie z portalem wnp.pl Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

::"Parkiet": PGNiG jest bliżej rozbudowy sieci dystrybucyjnej

Ponad 240 listów intencyjnych o współpracy z gminami w sprawie przeprowadzenia na ich terenie gazyfikacji podpisała Polska Spółka Gazownictwa, jedna z kluczowych firm należących do grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. To pierwszy krok do realizacji ambitnych planów związanych z rozbudową krajowej sieci dystrybucyjnej koncernu. W najbliższych sześciu latach grupa planuje wydać na ten cel ponad 11 mld zł. (wydanie płatne)