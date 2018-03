Holenderska przysługa

Rzšd Holandii zdecydował o zamknięciu do 2030 r wydobycia gazu z największego złoża Zachodniej Europy. To niedŸwiedzia przysługa dla Unii.

Rosjanie już się cieszš i obwieszczajš, że „rosyjski gaz ogrzeje Europę po zamknięciu Groningen". Chodzi o najnowszš decyzję Hagi stopniowego ograniczania wydobycia gazu ziemnego ze złoża o tej nazwie, tak aby w 2030 r. zamknšć je całkowicie.

To silne uderzenie w gazowe bezpieczeństwo Wspólnoty. Wcale nie musi skończyć się całkowitym uzależnieniem od Gazpromu, ale niestety na razie największe kraje Unii robiš wszystko, by tak właœnie się skończyło.

Groningen to złoże ogromne. W momencie odkrycia w 1959 r zawierało blisko 3 bln m3 gazu ziemnego. Po pół wieku eksploatacji pozostało około 800 mld m3 gazu (dwuletnie zapotrzebowanie Europy). Przez lata dawało Holandii pozycję trzeciego po Rosji i Norwegii eksportera gazu w Europie. To w Holandii powstał TTF - największy gazowy hub Starego Kontynentu. Do tego eksploatujšce Groningen koncerny - Shell i Exxon dobrze zarabiały na wydobyciu. A w latach drogiej ropy a co za tym idzie i gazu robiły w Holandii prawdziwe kokosy.

Co więc się takiego stało, że Groningen zniknie za 12 lat? Od poczštku wydobycia gazu okolice Groningen pokryła siatka dziur w ziemi i zaczęły się drobne wstrzšsy sejsmiczne. Pierwszy prawdziwie niepokojšcy sygnał nadszedł w 2012 r. Było to trzęsienie Ziemi o amplitudzie 3,4 w skali Richtera. To niewiele i byłoby niezauważalne na syberyjskim pustkowiu, ale w niezwykle gęsto zaludnionej (i zabudowanej) Holandii (w Groningen mieszka ponad 180 tys. ludzi), której jedna trzecia to ziemia wydarta morzu, spowodowało duże straty materialne.

Specjaliœci ogłosili, że za wstrzšsami stoi wydobycie gazu w Groningen. Decyzję o całkowitym wygaszeniu wydobycia przypieczętowało kolejne trzęsienie ze stycznia 2018 r.

Tymczasem popyt na gaz w Unii roœnie trzeci rok z rzšdu, pomimo lekkich zim i inwestycji w OZE. Według danych Komisji Europejskiej, w 2017 r Unii zużyła 491 mld 3 gazu - o 6 proc. więcej niż rok wczeœniej. Wraz z zapotrzebowaniem, roœnie też import. W minionym roku o 10 proc. Najwięcej wzrosły dostawy gazu rurocišgowego z Rosji - o 12 proc. do 155 mld m3.

A to oznacza że udział Rosji w imporcie gazu na teren Wspólnoty sięgnšł 43 proc. (według samych Rosjan jest to 35 proc.). Amerykański LNG miał udział 4 procentowy, co jest dobrym wynikiem bioršc pod uwagę, że Amerykanie rozpoczęli eksport dwa lata temu. A co ważne w samym USA rosnš inwestycje w terminale LNG.

Czy to wystarczy, by zniechęcić koncerny do zakupów w Gazpromie? Najwięksi lobbyœci Rosjan - Niemcy i Austriacy pozostajš głusi na ostrzeżenia krajów postkomunistycznych. Ostatnia decyzja władz niemieckich o wydaniu pozwoleń na rozbudowę gazocišgu północnego to złamanie nie tylko zasad solidarnoœci energetycznej Unii, ale zwykła głupota, wynikajšca z pazernoœci i braku wyobraŸni. Tańszy (dla wybranych i lojalnych) rosyjski gaz na swojš konkretnš i wysokš cenę: będzie niš całkowite uzależnienie Unii od widzimisię Kremla. A jak pokazali Rosjanie w 2009 r przy sporze gazowym z Ukrainš zakręcenie kurka na dwa tygodnie nie stanowi dla nich dylematu w rodzaju „być albo nie być".

Dlatego bardzo żałuję, że po drugiej wojnie œwiatowej całe Niemcy (a nie tylko wschodnie) i Austria nie stały się kolejnymi barakami w obozie socjalistycznym. Dziœ nic by im nie trzeba było tłumaczyć. No ale jak mówiš bracia Czesi...„to se ne wrati". Zamknięcie Groningen to kolejny ból głowy tych członków Unii, którzy nie majš złudzeń, co do rosyjskich gazowych intencji. Może więc pora wrócić do gazu łupkowego, który był nadziejš Europy pięć lat temu, ale w dziwy sposób ta nadzieja została zduszona. Ogromne złoża czekajš, a jedno z większych znajduje się w okolicach...Groningen.