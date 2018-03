Iwona Trusewicz: Cud nad Tamizą

Brytyjczycy zazwyczaj pozostawali œlepi na problemy innych państw, dopóki nie dotknęły ich samych. Tak jest i teraz w wypadku importu gazu z Rosji. Nagle odzyskali wzrok.

Wyglšda na to, że zabójstwo podwójnego szpiega na terenie Wielkiej Brytanii, uderzy nie tylko w polityczne stosunki Rosji ze œwiatem, ale i w gospodarkę oraz największe wspólne dotšd plany inwestycyjne Gazpromu. Władze Wielkiej Brytanii, która w kilku ostatnich latach gwałtownie zwiększała import gazu z Rosji, by w 2016 r wyprzedzić Polskę, nagle zrozumiały, o co w tym wszystkim chodzi.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Premier Theresa May zapowiedziała ograniczenie zakupów gazu z Gazpromu; chce też przekonać kraje Unii, by wycofały się z projektów inwestycyjnych z Rosjanami i w ogóle zaczęły działać i myœleć w kategoriach bezpieczeństwa energetycznego kontynentu, a nie w partykularnych interesach swoich biznesowych lobby.

To cudowna metamorfoza, a dla osób wierzšcych, to prawdziwy cud. Oto bowiem Londyn latami głuchy i œlepy na argumenty, apele i ostrzeżenia takich państwa jak Polska, Litwa, Dania, Estonia, Ukraina, nagle odzyskał wzrok i słuch.

Pani premier zauważyła, że rosyjski gaz to nie tylko biznes, ale i gazrurka - narzędzie do skłócania krajów, dzielenia i rzšdzenia systemem zniżek i upustów. To rosnšcy z roku na rok udział w unijnym rynku i dšżenie do obwišzania Europy sieciš gazocišgów, z której wydostać się będzie bardzo trudno.

To narzucanie długoterminowych kontraktów, niechęć do cen rynkowych, a także naciski na niedopuszczalne klauzule w umowach jak zasada „bierz lub płać". To ignorowanie wyroków międzynarodowych sšdów. To odmowa płacenia kar za monopol w krajach niepokornych i traktowanych z góry jak Ukraina; to zrywanie obowišzujšcych umów, jeżeli tak jest korzystniej i bezpieczniej.

Jak dotšd wszystko to nie przekonywało kluczowych państw Unii - Niemiec, Francji, Włoch i właœnie Wielkiej Brytanii, do zdecydowanej postawy wobec Gazpromu. Antymonopolowe dochodzenie Brukseli cišgnšce się szósty rok utknęło w martwym punkcie, pomimo ewidentnych dowodów naruszenia unijnego prawa wobec oœmiu państw członkowskich w tym Polski.

Także czysto polityczny projekt Nord Stream 2 miał swoich wielkich entuzjastów w Brukseli - choćby władze Austrii. Unia w niedostateczny sposób wspierała projekty dostaw gazu z ominięciem Rosji - np. budowany zbyt wolno Południowy Korytarz Gazowy. Niechętnie patrzyła na import gazu z USA i niedostatecznie angażowała się w rozbudowę gazocišgów z innych kierunków - Afryki, Skandynawii czy tworzenie połšczeń miedzy państwami sšsiednimi.

Jeżeli teraz to się nie zmieni, to nie zmieni się już nigdy.