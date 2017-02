::"Puls Biznesu": Były menedżer Energi postawił na słupki

Rafał Czyżewski pokieruje polskim oddziałem słowackiej firmy Greenway, która chce być numerem jeden w „tankowaniu" aut na prąd. (wydanie płatne)

::"Dziennik Gazeta Prawna": Kopalnie wciąż dołują, ale są bliżej powierzchni

Światowe zwyżki cen węgla trochę pomogły polskiemu górnictwu. Po 10 miesiącach ubiegłego roku branża miała 1,37 mld zł straty. (wydanie płatne)

::"Wirtualny Nowy Przemysł": Minister Tchórzewski: jest „niechętna zgoda" na łączenie KHW z PGG

Na swoją odpowiedzialność biorę to, że zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego, choć powinien, to nie ogłasza upadłości. Mam bowiem nadzieję, że dojdzie do fuzji Holdingu z PGG - mówi portalowi wnp.pl Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

::"Parkiet": Ropa wciąż bez kierunku

Notowania czarnego złota na światowych giełdach utknęły w trendach bocznych, co oznacza niewielkie wahania w cenie, a to z kolei przynosi uspokojenie nastrojów pewnie przed kolejnymi silniejszymi trendami. (wydanie płatne)