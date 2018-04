Brytyjski rząd chce pomóc słoniom zakazem handlu

Handel przedmiotami wykonanymi z koœci słoniowej ma zostać całkowicie zabroniony w Wielkiej Brytanii. Ma to pomóc w ochronie populacji słoni zagrożonej przez kłusowników - informuje "The Independent".

Przepisy, jakie zaproponował brytyjski rzšd, majš należeć do najbardziej restrykcyjnych na œwiecie jeœli chodzi o handel produktami z koœci słoniowej.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Na Wyspach zakazany ma być handel wszelkimi produktami z koœci słoniowej - nawet tymi, które zostały wykonane przed laty.

Za złamanie zakazu grozić będzie na Wyspach do pięciu lat więzienia - poinformował minister œrodowiska Michael Gove.

Handel koœciš słoniowš to jedna z głównych przyczyn zmniejszania się populacji żyjšcych na wolnoœci. Słonie często padajš ofiarš kłusowników - sš zabijane głównie dla swoich ciosów. Co roku zabijanych jest ok. 20 tysięcy słoni a rynek koœci słoniowej wyceniany jest na 17 mld funtów rocznie.

Sondaże wskazujš, że zakaz handlu koœciš słoniowš popiera 88 proc. Brytyjczyków.