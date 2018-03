Sztuczna inteligencja pomoże chronić zwierzęta?

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w œciganiu nielegalnego handlu dzikimi zwierzętami i roœlinami na portalach społecznoœciowych.

Nielegalny handel dzikimi zwierzętami i roœlinami jest jednym z największych zagrożeń dla ochrony różnorodnoœci biologicznej. Obecnie zjawisko to rozszerza się na media społecznoœciowe. Jest to niepokojšcy trend, bioršc pod uwagę łatwoœć dostępu i popularnoœć tych ostatnich. Skuteczne monitorowanie mediów społecznoœciowych ma zatem zasadnicze znaczenie w walce o zachowanie bioróżnorodnoœci. Naukowcy z Uniwersytetu w Helsinkach twierdzš, że do œledzenia nielegalnych transakcji można zaprzšc sztucznš inteligencję.

Jedynš obecnie stosowanš metodš poszukiwania przypadków nielegalnego handlu w sieci jest jej ręczne przeszukiwanie. To metoda nieefektywna, czasochłonna i nie pozwala na odkrycie łańcucha dostaw zwišzanego z tym procederem. Organy œciganie nie sš w stanie skutecznie monitorować ogromnej iloœci danych z social mediów. Zastosowanie algorytmów samouczšcych mogłoby przyspieszyć i ułatwić ten proces, sprowadzajšc go do automatycznej identyfikacji istotnych informacji.

Wiele platform społecznoœciowych umożliwia naukowcom dostęp do tekstu, obrazów i filmów generowanych przez użytkowników, a także do towarzyszšcych im metadanych, takich jak miejsce i czas wczytania treœci oraz interakcje między użytkownikami.

Algorytmy uczenia się maszyn mogš zostać tak skonfigurowane, aby rozpoznać gatunki zwierzšt, roœlin lub częœci ciała zwierzšt takich jak np. rogi nosorożca, pojawiajšce się na zdjęciach lub filmach, ocenić gdzie się pojawiajš - czy jest to siedlisko naturalne czy targowisko. Na tej podstawie mogš wskazać powišzania między osobami udostępniajšcymi czy przeglšdajšcymi ilustracje. Reszta to już tylko działania policyjne, które zweryfikujš ocenę dokonanš przez algorytm.